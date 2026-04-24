Los profesionales de la Educación tienen la palabra: La Trobada d'Escoles de Potries abre un espacio de reflexión

Los y las profesionales de la educación en la Comunitat Valenciana viven con muchos interrogantes abiertos sobre su trabajo. Las últimas protestas para reivindicar su precaria situación caen en saco roto porque la Generalitat "no escucha las propuestas ni concreta fechas para negociar".

Pero los docentes también tienen otros asuntos que abordar en su quehacer diario como es el de acompañar en el crecimiento a niños y niñas y jóvenes, es decir, el alumnado. Por ello, la Trobada d'Escoles en Valencià 2026 que se celebrará este año en Potries quiere abrir un espacio de reflexión pedagógica que cambie las preguntas por certezas desde la colectividad y la mirada positiva.

La comisión de trabajo del XXXVIII Trobada d'Escoles organiza un encuentro para los y las profesionales de la educación el mismo día 30 de mayo a las 10 horas en la Casa de la Cultura de Potries. Los organizadores han realizado una investigación de propuestas muy interesantes con profesionales de la salud mental y la educación.

Conferencia

El programa de este espacio de reflexión arrancará con la conferencia de Mario Izcovich: "El vínculo educativo como motor del aprendizaje". Un análisis sobre recuperar aquello esencial de la tarea docente que supone poner en el centro la relación entre el profesorado y el alumnado, uno a uno, como condición para que haya confianza y deseo de aprender.

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Después se crearán grupos de trabajo como espacios de conversación colectiva, partiendo de una demanda hacia los educadores caracterizada por el exceso. Cómo se aborda desde la responsabilidad subjetiva es una de las cuestiones a tratar. La jornada finalizará con una puesta en común de reflexiones, opiniones y trabajos.