Proinbeni UpB Gandia inicia el camino hacia el ascenso: "No nos conformamos con haber llegado hasta aquí, queremos más"

"En el deporte siempre hay que querer más y por eso no nos conformamos con haber llegado hasta aquí". Son palabras de Alejandro Mesa, entrenador de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia ante la primera eliminatoria por el ascenso de Segunda a Primera FEB contra el CB Morón de la Frontera (Sevilla). El técnico entiende que "nuestro objetivo no era el ascenso, como sí lo es el de otros clubes. Por eso debemos ir paso a paso, pero siempre pensar en dar un paso más".

Mesa analiza al rival: "Es un equipo de jugadores veteranos, con oficio, que se ha sabido adaptar muy bien a las circunstancias como la de tener tres entrenadores esta misma temporada. Comenzaron con dudas, pero han ido de menos a más y ahora mismo están en un muy buen momento".

El técnico no cita nombres propios del adversario, pero deja claro que "es un bloque muy peligroso, sobre todo en su campo, juega pausado y con un estilo posicional, por lo que la clave va a estar en qué equipo se hace con dominio del ritmo de partido". Según Mesa, "a nosotros nos conviene hacer un partido loco, a mucho ritmo, pero para ello hay que imponer nuestro estilo".

Una eliminatoria de dos partidos

Alejandro considera que "nunca pensaré que una eliminatoria a doble partido se resuelva en el primero. Los 'playoff' son diferentes a la liga regular, pero sobre todo impredecibles".

La expedición gandiense partirá este sábado hacia Andalucía, donde pernoctará antes de afrontar el primer choque de la eliminatoria a las 13 horas del domingo.

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El partido de vuelta se jugará el sábado, 2 de mayo en el Pabellón Municipal de Gandia. Veinte años después, Gandia vive un "playoff" de ascenso a la segunda categoría más alta del baloncesto español.