Una protectora de Gandia lanza un SOS para cubrir los gastos veterinarios de Paco, un pequeño chihuahua herido

Paco es un pequeño chihuahua que fue recogido hace unos días en la Marjal de Gandia por S.P.A.M.A Safor, una protectora con sede en Gandia. La entidad ha lanzado un SOS a través de sus redes sociales para poder cubrir sus gastos veterinarios, que ascienden a un total de 1.800 euros.

Paco es uno de los últimos casos que ha llegado a la protectora. Según señalan, encontraron al animal en mal estado y con una herida pequeña. Pero la preocupación aumentó cuando descubrieron que también tenia lesiones internas graves. Después de pasar por varias clínicas veterinarias, este pequeño valiente fue operado de urgencia en Denia y permaneció dos noches bajo continua vigilancia.

Ahora, se encuentra en otra clínica cercana en la que tendrá que permanecer durante un largo tiempo hasta que pueda moverse sin dolor y sin ningún tipo de riesgo. Desde la protectora, piden ayuda a la ciudadanía para poder hacer frente a los gastos médicos del animal, ya que consideran, como recalcan desde la protectora, que el dueño no se hará cargo ni reclamará por él.

Según han informado, las donaciones se pueden realizar a través de PayPal a su correo electrónico, Bizum o a su cuenta bancaria.

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La protectora de Gandia se encarga de rescatar perros y gatos abandonados o maltratados. Sus miembros se ocupan de cubrir sus gastos médicos y proporcionarles la ayuda necesaria para que sigan con vida y puedan ser atendidos correctamente. Con sus difusiones públicas pretenden conseguir que estos animales sean adoptados, encuentren un buen hogar y sean felices.