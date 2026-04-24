Retiran los escombros de las terrazas derribadas en Tavernes de la Valldigna tres meses después del temporal Harry

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico continúa avanzando en las obras de emergencia que se están llevando a cabo en la playa de Tavernes de la Valldigna tras el paso del temporal Harry hace tres meses. Durante las últimas semanas, el Gobierno de España ha impulsado diversas actuaciones con el objetivo de acondicionar el litoral vallero, dejarlo en las mejores condiciones posibles de cara al inicio de la temporada estival y, a su vez, garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

A lo largo de esta mañana, varios operarios trabajan en la retirada de los escombros acumulados sobre la arena tras el derrumbe de varias terrazas, provocado por el fuerte oleaje registrado el pasado mes de enero a causa del temporal Harry. Las tareas se desarrollan con maquinaria especializada y forman parte del plan de recuperación del litoral tras los daños del temporal, que, como informó este diario, ascienden a cerca de un millón de euros. También se retirarán algunos escalones o escaleras que suponían un peligro para los vecinos.

La retirada de escombros permitirá en los próximos días, y tras la obtención del informe técnico solicitado a la comunidad de vecinos, que los residentes puedan regresar a sus viviendas. Hasta el momento solo lo habían podido hacer acompañados por agentes de la Policía. Cabe recordar que la caída de las terrazas provocó el desalojo de una decena de vecinos y vecinas de un edificio situado en la avenida de la Marina. La zona se encuentra actualmente vallada para garantizar la ejecución de los trabajos y evitar el acceso de personas ajenas.

Estas obras forman parte de una serie de actuaciones previas a la llegada de 60.000 metros cúbicos de arena. Se prevé que los sedimentos, extraídos el pasado lunes del fondo marino de Cullera, lleguen durante los próximos días. Cabe recordar que se trata de una de las mayores aportaciones de arena de los últimos años y se estima que los trabajos se prolonguen cerca de tres meses.

Últimas obras

Durante las últimas semanas, Costas ha retirado el emblemático avión de hormigón situado en la Goleta, una de las estructuras dañadas por el temporal Harry y que ya sufrió las consecuencias de la borrasca Gloria en 2020.

Retirada de escombros. / Levante-EMV

Como explicó la alcaldesa de la localidad, Lara Romero, la retirada permitirá una mayor evacuación del agua. Además, el consistorio trabaja en la creación de «una barrera protectora natural, que permitirá un desagüe más directo e integrado con el espacio». Los daños en la estructura desde la borrasca Gloria en 2020 -y tras el paso de la dana de 2024 y el temporal Harry- habían ocasionado un mal funcionamiento de esta estructura que, a su vez, «creaba una barrera y terminaba comiéndose la arena». Así, su retirada permitirá ahora que la playa recupere su extensión natural.

El MITECO también ha retirado un muro de hormigón situado en uno de los accesos a la playa de la Goleta, que había resultado dañado durante los últimos temporales.

Declaración de Impacto Ambiental

Las actuaciones de emergencia avanzan en paralelo mientras se espera la Declaración de Impacto Ambiental necesaria para ejecutar el proyecto de regeneración, que nutrirá las playas del Brosquil de Cullera y la Goleta de Tavernes.

Noticias relacionadas

Como ha informado este diario en varias ocasiones, la falta de una serie de informes ha retrasado esta resolución ambiental necesaria para iniciar el grueso del proyecto, que arrancó en 2023.