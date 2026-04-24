De un espectáculo con bailarines en Tavernes de la Valldigna a clases de zumba en Simat: Así celebra la Safor el Día de la Danza

Varios ayuntamientos y academias de la Safor organizan actividades con motivo del Día Internacional de la Danza, que se conmemora el próximo miércoles, 29 de abril.

En Gandia, un año más, las escuelas de danza Dance Room Gandia, Sonsoles Borja, Rapsodia y Power Dance Studio se unen en un evento con una muestra de coreografías realizadas por sus respectivos bailarines, con el apoyo de la Concejalía de Cultura. Será este domingo, 26 de abril, a las 18 horas. El espectáculo tendrá una duración de unos 90 minutos.

Tavernes de la Valldigna acogerá un espectáculo de danza. La cita es el próximo 2 de mayo, a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura. Entre los artistas destaca la participación del bailarín vallero Xavi Fonseca Grau, a quien el público tendrá la oportunidad de ver en directo sobre el escenario.

Las entradas están a la venta, en la misma Casa de la Cultura o por WhatsApp municipal, a un precio de 6 euros anticipada y 7,50 euros en taquilla.

Simat de la Valldigna programa clases de zumba, exhibiciones y un taller de bachata, de manera gratuita a cargo de una academia de baile. Será el domingo, 26 de abril, a las 12 horas en la Font Gran.

Benirredrà organiza una clase magistral de "dance fit". La cita será el sábado 2 de mayo de 10 h a 11 horas en la plaza de l'Església, con entrada gratuita.