A una semana de la final de La Nostra Copa ante el Onda: "Ganar y jugar la Copa del Rey sería un gran premio para toda Tavernes de la Valldigna"

La UE Tavernes vive uno de los mejores momentos de su historia. El primer equipo es finalista en La Nostra Copa y está clasificado para jugar la promoción de ascenso en la Liga.

Los cuatro capitanes del conjunto "roget" han querido reflexionar sobre lo que se avecina. A una semana de la final de La Nostra Copa ante el CD Onda, los futbolistas Joan, Xumi, Palo y Artur confiesan que, dentro del vestuario, "hay mucha ilusión por ganar y poder afrontar la previa de la Copa del Rey con la posibilidad de superarla para enfrentarse a un equipo de primera división".

Para estos jugadores, todos de casa, "sería un gran premio, después de tantos años haciendo un gran trabajo. Sería la justa recompensa para todos los jugadores y cuerpo técnico, la directiva, la afición y también para toda Tavernes de la Valldigna".

Una oportunidad única

Sobre la Lliga Comunitat y la promoción de ascenso a Tercera RFEF que llegará después de La Nostra Copa, los capitanes coinciden en que "la temporada pasada acabó de una forma muy cruel para todos nosotros. Fue un momento muy duro, puesto que afrontábamos el último partido en Xàtiva como una oportunidad única y, finalmente, se nos escapó". Por eso, añaden, "este año tenemos en mente luchar cada partido para conseguir un ascenso que sería histórico para todos".

Según los jugadores, "cada temporada que pasa nos hacemos más fuertes", seguramente porque "formamos un bloque en el que nos conocemos todos desde pequeños", aunque destacan también que "hay jugadores que se han incorporado, procedentes de otros clubes, que nos hacen ser mejores sin olvidar a los jóvenes que han subido al primer equipo junto a los juveniles. Todos aportan y por eso estamos siendo tan regulares todo el año".

Al preguntarles sobre si la de esta temporada es la última oportunidad para cosechar éxitos debido a la edad de muchos futbolistas, responden que "es cierto que cada vez queda menos para ese cambio de ciclo, por lo que tratamos de disfrutar el día a día sabiendo que todo acaba. Ojalá que llegue después de celebrar los éxitos".

Aún queda Liga

Pero antes de la final de La Nostra Copa, para la que el club de la Valldigna ya ha repartido 700 entradas entre sus aficionados, quedan dos partidos de la Lliga Comunitat. El primero es a las 17.30 horas de este sábado en casa ante el flamante campeón, CD Acero de Puerto de Sagunto, al que el conjunto vallero le hará el pasillo de honor.

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Dos de los mejores equipos de la categoría frente a frente con el recuerdo del choque de la primera vuelta. El Tavernes acabó entonces con la condición de invicto del equipo saguntino tras remontar un 2-0 en contra para ganar por 2-3.