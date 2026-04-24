Con versos, cultura y naturaleza, la Societat Excursionista de la Safor rinde homenaje a Josep Piera en La Drova
Los asistentes pudieron disfrutar de la naturaleza y ver el paisaje que inspiró al autor en algunas de sus obras
Ainhoa Ferrando
La Sociestat Excursionista de la Safor celebró ayer en la Font de la Drova, el Día de Sant Jordi– fiesta del libro y la cultura–. Pero este año han aprovechado el acto para hacer un homenaje en recuerdo al reciente fallecido Josep Piera, poeta y escritor, considerado una de las voces más destacadas de la literatura catalana contemporánea y galardonado con el Premio de Honor de las Letras Catalanas.
Esta joven entidad, además de organizar rutas y excursiones a la naturaleza, celebró el año pasado el día del libro con la inauguración de la Biblioteca de Montaña Joan Pellicer, una fuente bibliográfica especializada construida por sus miembros. Según señaló Xavi Cervera, presidente de la Societat Excursionista de la Safor: “Es una celebración que nos gusta mucho” y este año, la sociedad decidió continuar con la celebración: “En lugar de hacerla interlocal la hemos hecho en el exterior, con una caminata en memoria del autor”, explicó. Además, el objetivo de esta iniciativa ha sido contribuir a la cultura de la lectura, el papel importante del montañismo y recordar la figura del escritor.
La caminata empezó con unas palabras de bienvenida para los participantes y un reparto de rosas. La marcha se inició a las seis de la tarde en la Font de la Drova y en el trayecto se recorrió les Bassetes, la Font de la Mongeta y el camino del Assagador, lugares emblemáticos en los que el autor se inspiró para realizar algunas de sus obras como “La Drova a través del temps”, “El cingle verd”, o “El temps feliç”.
Además, durante el recorrido, se realizaron algunas paradas donde los participantes leyeron versos, poemas y fragmentos de algunos textos del autor. Según explicó el presidente, la gente que fue a la caminata aprendió y conoció el respeto y el cariño por el reconocido escritor: “Aquellos que no conocían sus obras, pudieron ver y descubrir el paisaje en el que se crio Josep Piera, un paisaje que le inspiró en una parte de su obra”.
Tras una tarde llena de literatura, buena compañía y naturaleza, el recorrido– abierto públicamente para todos los ciudadanos de la ciudad y otras comarcas– terminó con unas palabras de agradecimiento por parte del grupo de la entidad y una breve despedida a las personas asistentes.
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