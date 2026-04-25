PSPV, Compromís per Oliva y PP exigen desbloquear los comentarios en el Facebook del Ayuntamiento de Oliva

PSPV, PP y Compromís per Oliva, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Oliva, han solicitado al equipo de gobierno que rectifique la decisión de desactivar los comentarios en el canal de Facebook del consistorio, ya que consideran que "se trata de una medida que limita la participación ciudadana, la transparencia y el diálogo con la ciudadanía".

Los tres portavoces, Ana María Morell (Grupo Socialista), Germán Salazar (PP) y Yolanda Navarro (Compromís per Oliva), defienden que "las redes sociales institucionales deben ser espacios de comunicación bidireccional y no un canal unidireccional al servicio exclusivo del gobierno".

No obstante, reconocen que es necesario moderar aquellos comentarios que puedan resultar ofensivos o irrespetuosos, aunque subrayan que no ha existido ninguna situación generalizada que justifique la eliminación total de los comentarios. “Eliminar la participación no es la solución; gestionar adecuadamente los espacios públicos digitales sí lo es”, señalan. Como ha informado este diario, el consistorio ha adoptado esta medida de manera "temporal" en su canal oficial de Facebook tras detectar insultos, descalificaciones e, incluso, la difusión de datos personales.

Los grupos de la oposición también denuncian que esta restricción, en sus palabras, "se haya extendido también a las redes sociales de la Policía Local, ya que estos canales han sido utilizados por la ciudadanía para trasladar incidencias relacionadas con la seguridad, resolver dudas y acceder a información relevante". En este sentido, el ayuntamiento recuerda recuerda que las quejas y peticiones se pueden llevar a cabo a través de otros canales, como el registro de entrada, ya sea de manera presencial o en línea, o a través de un teléfono habilitado.

El consistorio señala que el objetivo de estas redes sociales es dar visibilidad y difusión a la gestión municipal, así como a las actividades que se desarrollan en el municipio, también organizadas por asociaciones o colectivos con colaboración municipal, además de publicar informaciones de interés para la ciudadanía. "Las redes sociales son para publicar información. Las quejas se recogen por otros sistemas", insiste el concejal de Comubicación, Mario Vidal.

Clave durante la Covid-19

"Ninguna otra población o institución del entorno ha adoptado una medida similar", lamentan a la vez que recuerdan que "en momentos de especial complejidad como la pandemia de la Covid-19, la participación ciudadana a través de estos canales fue clave para detectar necesidades y mejorar la respuesta institucional".

Por todo ello, han registrado una moción conjunta en la que se solicita el restablecimiento inmediato de los comentarios, la garantía de una comunicación bidireccional y la creación de un protocolo de moderación claro y objetivo.

Asimismo, advierten que, si el equipo de gobierno no rectifica antes del próximo Pleno municipal previsto para el 30 de abril, elevarán esta moción para que sea el propio Pleno quien se pronuncie sobre esta cuestión.

Los portavoces insisten en que “la participación ciudadana no es un problema, sino una herramienta imprescindible para mejorar la gestión pública y reforzar la confianza en las instituciones”.

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En este sentido, remarcan que "la transparencia no puede ser selectiva ni condicionada". Añaden que "limitar los canales de participación equivale, en la práctica, a restringir la voz de la ciudadanía". "Cualquier intento de controlar o silenciar el debate público desde canales institucionales supone un retroceso democrático que no se puede normalizar en una administración pública abierta y moderna", concluyen.