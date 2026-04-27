Más de 100 asistentes, 134 personas inscritas y 11 empresas: Éxito del CDR La Safor en el foro "Connexió Laboral"
Los asistentes conocieron de primera mano las empresas y participaron en entrevistas rápidas para conseguir oportunidades reales de trabajo
Ainhoa Ferrando
El Centro de Desarrollo Rural La Safor (CDR) ha celebrado con gran éxito el foro de ocupación “Connexió Laboral”, una iniciativa impulsada dentro del programa 11 “PAS A PAS”. El proyecto, que ha estado financiado por la Conselleria de Servicios Sociales de Familia e Infancia, tiene el objetivo de conectar a las empresas de la comarca con personas en búsqueda activa de trabajo.
El evento tuvo lugar el pasado 22 de abril en el Centro Social de Rafelcofer y contó con 134 personas inscritas, un total de 100 asistentes y la participación de 11 empresas y entidades. Con ello, la iniciativa se consolidó como un espacio de encuentro entre el tejido empresarial y la ciudadanía.
Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las empresas, entregar sus currículum y participar en entrevistas rápidas para conseguir oportunidades reales de inserción laboral. Al mismo tiempo, las entidades pudieron identificar talento y establecer un contacto directo con los posibles candidatos.
Creación de redes
El foro se desarrolló en un ambiente dinámico y cercano. No solo favoreció la búsqueda de trabajo de los asistentes, sino también la creación de redes profesionales entre empresas, técnicos y participantes para reforzar la cooperación.
Diversas empresas han valorado de manera positiva su experiencia y han destacado que han podido conocer perfiles interesantes que ya se encuentran en proceso de selección. Desde la organización esperan que estas primeras conexiones se conviertan próximamente en inserciones laborales efectivas.
Además, han destacado el potencial de estas iniciativas para generar oportunidades e impulsar un mercado laboral más accesible y conectado con la realidad local.
Entre las empresas y entidades colaboradoras estaban Randstad, Carrefour Gandia, Sklum, Eurofirms ETT SLU, Oliva Nova S.L, Benlluent Serveis de Neteja S.L., efectoLED, MediaMarkt Saturn SAU, Noelia Torres Císcar, LABORA Generalitat Valenciana y Citrosol.
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