Más de 300 estudiantes participarán en una jornada de deporte inclusivo en Gandia
El evento “A-ball al poble” busca promover la inclusión a través de esta alternativa accesible
Ainhoa Ferrando
Gandia ha presentado hoy una nueva iniciativa deportiva y educativa que busca apostar por la inclusión y la sensibilización social. Se trata de la jornada “A-ball al poble” y se celebrará el próximo miércoles 29 de abril en el pabellón del Polideportivo Municipal a partir de las 10:30 h. La iniciativa surge para que la gente de todos los municipios de la provincia entienda el fútbol en silla de ruedas.
La jornada tiene como objetivo acercar el deporte adaptado a la ciudadanía, especialmente a los alumnos. Se pretende mostrar el fútbol en silla de ruedas como una alternativa accesible y real para las personas con diversidad funcional. Además, busca visibilizar a aquellas personas que no conviven con esta realidad con el objetivo de poner en valor la capacidad, el esfuerzo y los valores de superación de los deportistas.
El programa incluirá una introducción teórica sobre el deporte adaptado, un taller práctico de iniciación sobre este deporte en silla de ruedas y ejercicios adaptados, así como un partido de exhibición. La actividad estará abierta al público y contará con la participación de alrededor de 300 estudiantes de primer de la ESO procedentes de diversos centros educativos de la ciudad.
Durante la presentación, el concejal de Deportes de Gandia, Jesús Naveiro, ha destacado la importancia de “acercar el deporte inclusivo a toda la sociedad” y ha subrayado el valor educativo de esta iniciativa al resaltar que las personas con diversidad funcional “son un ejemplo de superación y de valores”.
Antonio Falcó, coordinador de Deportes Adaptados de la Universitat Politècnica de València (UPV), también ha remarcado la importancia de implicar a las personas con diversidad funcional y los estudiantes para fomentar la convivencia, la empatía y el conocimiento de nuevas realidades desde edades tempranas.
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