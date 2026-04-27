Cinco fallas de Gandia y dos de Tavernes de la Valldigna resultan premiadas en la Festa de las Lletres Falleres de Alzira

El Gran Teatro de Alzira acogió el viernes la Festa de les Lletres Falleres, un evento que reunió a centenares de personas, falleros de 40 comisiones de 19 localidades diferentes, entre ellas fallas de la Safor.

La falla Passeig de Tavernes de la Valldigna se erigió como la gran triunfadora de la gala, al conseguir dos de los reconocimientos: el premio Lletres Falleres al contenido del "llibret", y el premio Comfet al mejor contenido infantil publicado en un "llibret" de falla.

Por otro lado, Gandia fue la localidad con un mayor número de fallas premiadas, con un total de cinco comisiones.

La falla Corea, que ya obtuvo hace unos días el mejor 'llibret' de la Comunitat Valenciana, consiguió el premio Malva a la mejor poesía satírica con “Memòries de futur”, de Salvador Bolufer; mientras que la falla Beniopa fue reconocida con el premio Mocador al mejor ensayo con el artículo "La tradició i la innovació en la festa de les Falles”, de Ricard Català Gorgues.

Vilanova ganó el premio Mestre Ortifus –JLF de Cullera a la mejor portada, la falla Sant Nicolau Mosquit el premio Mestre Ortifus – Roís de Corella a la Coherencia del "llibret", mientras que la falla Prado consiguió el premio Murta al mejor microrrelato con “Encara crema”, de Pepe Santatecla.

Por otra parte, el premio Soler i Godes en el mejor artículo publicado en un "llibret" de falla fue para “Tindre la llengua llarga”, de Salva Andrés para la falla Rei Jaume I de Cullera; mientras que el premio Climent Mata autonómico al mejor diseño y maquetación recayó en la falla Saladar de Dénia.

La falla Cambro de Tavernes de la Valldigna se erigió en ganadora del premio Portal de Valldigna a la mejor poesía lírica con el poema de José Colero “La insubornable soledat del foc” y el premio Bernat y Baldoví al mejor sainete fue para la falla Mercat de Silla con “El besapeus” de Josep Mª Tomás González.

El premio Ü a la mejor ilustración fue para la falla Plaça de la Reina, Pau y Sant Vicent de València con “Obrim en falles” de Luna Pan; y el premio Esfaxat al mejor contenido satírico breve fue para Javier Nácher.

En cuanto a los premios con vertiente local y comarcal, la falla Ferroviaria de Xàtiva se llevó el premio Climent Mata local, mientras que la comisión Lluís Cendoya de Sagunt ganó el premio Ciutat de Sagunt al mejor ensayo publicado en un "llibret" de la comarca del Camp de Morvedre con el trabajo de César Rubio “Ahir i avui del discurs crític en les festes populars: la sàtira en les falles i el Carnaval de Cadis”.