Compromís per Xeraco alerta del deterioro de fachadas y paredes de edificios municipales
Los nacionalistas critican el estado del Espai Jove, la Casa de la Cultura, la Cisterna o el Cuartel de Carabineros
El alcalde desmiente la dejadez y asegura que ya hay algunos proyectos de reforma encargados
Compromís per Xeraco ha advertido del deterioro de las fachadas y paredes de edificios municipales antiguos que se rehabilitaron para uso público, como la Casa de la Cultura o la antigua Casa de les Monges, destinado a Espai Jove.
El Espai Jove, que también alberga una muestra etnológica, se abrió en 2021 en la planta baja de la Casa de les Monges, y ya presenta humedades y vegetación en la fachada.
Otros inmuebles con signos de deterioro pese a su restauración son la Cisterna, una construcción ubicada en el centro del pueblo y que recogía agua de la montaña, o el antiguo Cuartel de Carabineros, en la playa, que presenta humedades en zócalos y paredes exteriores.
El concejal Josep Montilla denuncia que estos desperfectos están provocado por "la dejadez y falta de mantenimiento del ayuntamiento", gobernado por el PP. "Gobernar no es maquillar lo que se ve, es cuidar también aquello que queda fuera de las redes sociales, pero el PP aplica aquí la misma receta que a otras instituciones: actuar solo donde hay foto y rédito electoral y olvidar el resto", criticó.
Respuesta del alcalde
En respuesta a estas críticas el alcalde, Avelino Mascarell, precisó que en cuanto a la Casa de les Monges "da la sensación que las filtraciones se deben a una obra mal ejecutada durante el Gobierno de PSPV-PSOE y Compromís", aunque reconoció que también necesita un lavado de cara.
Sobre la Cisterna comentó que la cubierta se reformó hace dos años y ya se ha pedido un presupuesto para pintar las paredes. En el antiguo Cuartel de Carabineros Mascarell aclara que el ayuntamiento encargó volver a lucir la pared y en breve se hará: "En principio, según la empresa de reformas, no necesita más actuaciones para atacar las humedades, el actual enlucido ha aguantado 20 años, desde que se hizo la reforma y esperemos que sea suficiente".
El alcalde pidió calma a la oposición ya que "los tiempos administrativos son lentos", pero aseguró que sí están pendientes del mantenimiento de todos los edificios públicos de la localidad.
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