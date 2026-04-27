La Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia vive una de sus ediciones más multitudinarias

Un año más la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia demostró su poder de convocatoria. La decimoséptima edición de la carrera, que reunió este domingo a más de cinco mil participantes de toda la comarca, en un alarde de visibilidad y reivindicación del deporte practicado por mujeres. Se convirtió nuevamente en una fiesta en la que los hombres también tuvieron su papel animando entre el público, como voluntarios, o en la organización.

El arco de salida y meta estuvo, como es habitual, en la avenida de Les Esclaves, en el barrio de Roís de Corella. El evento estaba organizado por el Club d’Atletisme Safor Teika, con el apoyo de los ayuntamientos de Gandia y Benirredrà, y con Vicky Foods como patrocinador principal. Un cielo despejado y una agradable temperatura de unos 24 grados pusieron el resto.

Mujeres de varias generaciones en la carrera. / Àlex Oltra

No faltaron a la cita los “speakers” de la carrera, los periodistas Puri Naya y Xavi Blasco. Entre otros mensajes felicitaron el cumpleaños a las corredoras que lo celebraban ese día, y que este año fueron catorce.

Los momentos previos los ambientaron la batucada Kum Kum Trà y también se sumó a la fiesta, por primera vez, el grupo de Corresponsales Juveniles de la Safor, estudiantes que animaron con tambores e incluso antes de la salida leyeron un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Después hubo un calentamiento previo desde una tarima en altura y a las diez y media el alcalde, José Manuel Prieto, daba la salida. La carrera también contó con la presencia de la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, de la Generalitat, Davinia Bono, que la completó, al igual que algunas concejalas de la Corporación municipal.

Llegada a meta de Alicia Álvarez y de Soukaina El Khayami. / Àlex Oltra

El primer kilómetro se adentró por Benirredrà, para luego adentrarse por el paseo de les Germanies y la plaza del Prado hacia el Museu Faller y de nuevo vuelta al barrio de Benipeixcar, en total un cómodo circuito de 5,9 km que la gran mayoría hizo a su ritmo, primando el “comboi” y la diversión. Algunos grupos de mujeres adornaron su equipación de camiseta azul con collares de flores o pompones demostrando buen humor y compañerismo.

Durante el trayecto hubo animación con batucadas, charangas y discomóviles, y el clásico punto de avituallamiento de botellas de agua a la altura del km 3, en la calle Sant Francesc de Borja, donde colaboran miembros de la escuela de atletismo del CA Safor Teika. Además, a lo largo del trayecto había carteles en los que se explicaban curiosidades e hitos deportivos protagonizados por mujeres en los últimos años.

Ganadoras

En el aspecto más deportivo las dos primeras corredoras entraron juntas en meta con un tiempo de 20 minutos y 48 segundos. Ambas son del Vicky Foods Athletics; Alicia Álvarez, que ya ganó el año pasado, y Soukaina El Khayami. Fue tercera Davinia Albinyana, del CA Safor Teika, con 21.47, seguida de la joven Noa Pérez, del CA Almussafes, con 22.09, y en quinto lugar entró Daniela García, también del CA Safor Teika, con 22.29. Además, hubo trofeos individuales y por equipos.

Para Soukaina El Khayami esta era su primera experiencia: “Las sensaciones han sido muy buenas, me han llevado en volandas, había mucho público durante el recorrido, no me esperaba que un domingo estuvieran llenas las calles”, señaló. Considera que es “una carrera para repetir” y animó a participar “a todas las mujeres, sobre todo aquellas que están empezando con las carreras populares, o que han pasado por una situación complicada”.

El Khayami, residente en Almenara, opina que la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia es “la carrera idónea para socializar, conocer a gente y apoyarnos entre todas, Alicia y yo hemos entrado las primeras pero siento mucha admiración por las que vienen detrás e incluso por la última, porque son mujeres que apuestan por sentirse mejor cada día”.

Salida. / Col. La Noria.

Los vecinos de Benipeixcar ayudaron en meta con el reparto de los productos de la bolsa de la corredora, y también con las mallas de naranjas, a disposición de las corredoras. Hubo actividades complementarias: “photocalls”, maquillaje creativo y un castillo hinchable para los más pequeños. Una “master class” de zumba dio paso a la entrega de trofeos por parte de representantes de patrocinadores y autoridades municipales.

Los organizadores quieren agradecer la labor de Protección Civil, Policía Local, el dispositivo sanitario de Cruz Roja y a todos los voluntarios y asociaciones, cuyo papel es fundamental para que el evento sea un éxito. Este año la aportación solidaria de las participantes en el momento de su inscripción iba destinada a la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, que investiga patologías raras neurodegenerativas.