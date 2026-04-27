Derrota en casa ante el campeón de Liga (0-2): La UE Tavernes de la Valldigna solo piensa en la final de La Nostra Copa

Con la mente puesta en la final de La Nostra Copa del viernes 1 de mayo y la clasificación para la promoción de ascenso ya asegurada desde hace varias jornadas, la UE Tavernes cae derrotado por 0-2 en casa ante el flamante campeón de la Lliga Comunitat, el CD Acero de Puerto de Sagunto, en el penúltimo encuentro de la fase regular disputado el pasado sábado.

El equipo local le hizo el pasillo al primer clasificado del grupo Norte, un equipazo que demostró por qué ha sido el mejor.

En la primera parte, el cuadro "roget" estuvo mejor que su rival, luchó y hubo mas igualdad con ocasiones de los de casa: una oportunidad de Vicent mano a mano con el portero visitante que no acertó y un remate de Joan de cabeza que no encontró portería. Ya era un buen encuentro hasta ese momento, pero le faltaba esa chispa que se ve en los partidos de necesidades. El CD Acero también llegó al portal de Arnau, que realizó una buena intervención en los primeros compases.

El CD Acero aprovecha el bajón vallero

Tras el descanso, el Tavernes bajo el ritmo y su presencia ofensiva, cosa que aprovechó el Acero que jugó muy cómodo en ataque con jugadas por banda para llevarse los tres puntos y vengar su derrota de la primera vuelta.

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Un Tavernes que ahora tiene que afrontar sus partidos importantes, primero con la final de La Nostra Copa y después los de la promoción de ascenso a Tercera RFEF con la mejor entereza y concentración.