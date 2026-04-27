Díficil, pero no imposible: Proinbeni UpB Gandia debe remontar 15 puntos para seguir vivo en la pelea por el ascenso (87-72)

"Nunca pensaré que una eliminatoria por el ascenso se decide en el primer partido". Son palabras de Alejandro Mesa, entrenador de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia en la previa del encuentro de ida de la primera eliminatoria por el ascenso de Segunda a Primera FEB entre su equipo y el CB Morón de la Frontera (Sevilla).

Pues la realidad es que ahora el equipo de la Safor tendrá que aplicar esa premisa, tras su derrota por 87-72 en el choque jugado en tierras andaluzas este domingo. Proinbeni tiene que remontar 15 puntos en contra para seguir en la pelea por subir. De lo contrario, habrá terminado la temporada. Proinbeni llega a esta situación después de un choque complicado con el ambiente en contra jugado en la cancha del cuadro sevillano.

Un lance del partido jugado el domingo / UpB Gandia

La primera parte fue la peor con 21-17 y 29-21 de parciales. La defensa gandiense no estuvo al nivel exigido en un "playoff" y los locales jugaron cómodos. En el segundo periodo llegó la reacción gandiense con un tercer cuarto con 15-16 y más aún porque los de Mesa se metieron en la eliminatoria de nuevo al llegar a estar a dos puntos de su rival en el último cuarto.

Pero cuando se había hecho lo más difícil, que era la remontada aunque no culminada, llegó el último minuto de desconexión de Proinbeni que aprovechó su rival para marcharse al vestuario con una ventaja de 15 puntos. La falta de concentración fue la clave.

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La afición también juega

No fue un buen partido de los gandienses, que este sábado, 2 de mayo, tienen la oportunidad de enmendar con la ayuda de su afición. No es un reto fácil pero tampoco imposible. La diferencia hace daño. La cita es a las 19 horas en el Pabellón Municipal de Gandia. La afición también tiene la palabra.