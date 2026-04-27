Folclore, color y música de la comunidad latina de Gandia en el Carnaval Intercultural

Centenares de personas participaron el pasado sábado por la tarde en Gandia en la segunda edición del Carnaval Intercultural, un evento organizado por la Asociación Juventud Boliviana, con la colaboración del ayuntamiento.

El carnaval celebró su segunda edición. / Àlex Oltra

En el desfile participaron 22 grupos procedentes de diferentes países de Sudamérica, que mostraron la diversidad de danzas tradicionales,vestimentas y expresiones culturales propias de cada región en un desfile que llenó de color y música las calles.

Los organizadores esperan que el desfile se consolide. / Àlex Oltra

El desfile empezó en la plaza del Tirant donde hubo una concentración previa de los participantes. El recorrido siguió por el paseo de les Germanies, la avenida República Argentina y finalizó en la plaza El·líptica, donde continuó la celebración con varias actuaciones.

El desfile lo organizó la Asociación Juventud Boliviana. / Àlex Oltra

Los organizadores desean que el carnaval pueda consolidarse como una cita anual en la agenda sociocultural de la ciudad.