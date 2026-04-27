Gandia guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista en España

Como cada mes, miembros de la Corporación Municipal de Gandia han guardado este mediodía un minuto de silencio en la Plaza Mayor. Un acto para visibilizar y honrar memoria a las víctimas de los últimos asesinatos machistas en España. Tras ello, han recordado a las víctimas de esta lacra con un fuerte aplauso.

España ya registra 17 crímenes machistas desde que arrancó este año. Uno de los casos recientes ha sido el asesinato de una mujer de 44 años en Basauri (Vizcaya) el pasado 22 de abril. Las primeras investigaciones apuntan que su pareja pudo ser el presunto agresor. Ya se encuentra detenido por un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.