Gandia y la UPV impulsan la cátedra que ayudará a definir la marca turística propia

Las coportavoces del Gobierno de Gandia, Balbina Sendra y Esther Sapena, han comparecido este lunes para informar de los principales asuntos abordados y aprobados en la Junta de Gobierno Local.

En materia de turismo se ha aprobado una subvención directa de 45.000 euros para la Cátedra “Gandia, Turismo y Promoción”, en colaboración con la Universitat Politècnica de València. Esta cátedra, que anteriormente se llamaba de Turismo Inteligente, "permitirá avanzar en ámbitos estratégicos como la digitalización, la sostenibilidad, la inteligencia turística, la formación y la captación de talento”, indicó Sendra, y añadió que también servirá para aportar argumentos a la marca turística propia, la figura con la que Gandia quiere que la reconozca la Generalitat.

Sendra también ha comunicado la solicitud a la Diputación de Valencia de una subvención de 63.022 euros dentro del programa SARC 2026 para la financiación del ciclo “Marquesa Concerts”. “Se trata de una propuesta consolidada en la programación cultural de nuestra ciudad, que permite acercar una oferta musical de calidad a la ciudadanía y continuar situando Gandia como un referente cultural”. Aun así, ha recordado que esta iniciativa cuenta con consignación presupuestaria municipal, hecho que garantiza su viabilidad.

Por otro lado, también se ha aprobado una subvención nominativa de 7.000 euros para la asociación vecinal de la barriada plaza El·líptica, República Argentina y Adyacentes. Esta ayuda permitirá apoyar en la programación cultural del barrio durante 2026, especialmente a la celebración de sus tradicionales fiestas vecinales, que este año llegan a su trigesimosegunda edición. “Desde el Ayuntamiento continuamos apoyando al importante trabajo que hacen las asociaciones vecinales en la dinamización de nuestros barrios y en la construcción de comunidad”, dijo.

La Junta ha aprobado también la firma de un convenio de colaboración con la Fundación “la Caixa” para llevar a Gandia la exposición itinerante “Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna”. Esta muestra, de acceso gratuito, se podrá visitar del 22 de julio al 29 de agosto de 2026 en el paseo del Puerto. “Se trata de una propuesta cultural y divulgativa de primer nivel, pensada para todos los públicos, que enriquecerá la oferta cultural y educativa de nuestra ciudad durante el verano”. Este año, después de un paréntesis el verano pasado, en el cual se optó para apoyar en los pueblos afectados por la dana, la muestra vuelve a la playa de Gandia.

En materia de ocupación e inclusión social se han aprobado las bases y la convocatoria de las becas del proyecto “NeXos: alianzas para la ocupación territorial”, financiado íntegramente por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El programa está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad y tiene como objetivo mejorar su empleabilidad mediante formación especializada, acompañamiento y prácticas en sectores con demanda laboral.

En total, se destinarán 30.600 euros para la concesión alrededor de 30 becas. “Con esta iniciativa facilitamos la participación y la permanencia de las personas beneficiarias en el programa, favoreciendo su inserción laboral”, explicó.

Gandia Pride

Así mismo, se han aprobado las bases y la convocatoria del I Concurso de Escaparates Pride Gandia 2026, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Igualdad, Diversidad y LGTBI en colaboración con el colectivo Independence Gay.

“Con este certamen queremos implicar el comercio local en la celebración del Gandia Pride, promoviendo la creatividad y visibilizando valores esenciales como la diversidad, la igualdad y la inclusión”, afirmó Sendra. El concurso tendrá lugar del 21 al 24 de mayo y contará con premios económicos para los tres mejores escaparates.

Por su parte, Sapena destalló otros acuerdos relevantes adoptados en la sesión, especialmente en materia de igualdad y acción social.

En primer lugar, informó de la solicitud de una subvención a la Conselleria de Vivienda, Ocupación, Juventud e Igualdad para el desarrollo de programas que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres. En concreto, se trata de un proyecto para promover la elección profesional libre de sesgos de género, con un coste de 5.191 euros.

“Desgraciadamente, a estas alturas todavía se produce una segregación horizontal en la elección de profesiones, que motiva la existencia de una brecha de género importante en las carreras científicas. El programa quiere fomentar que las adolescentes se decantan por carreras científicas, mostrándolas referentes femeninos en la materia y haciendo experimentos científicos a manera de juego”.

Además, la Junta ha aprobado una subvención directa de 5.000 euros a Ca Saforaui para el proyecto “Escola popular”, que tiene como objetivo ofrecer clases de valenciano, castellano y refuerzo educativo gratuito para facilitar la integración social y cultural de las personas recién llegadas.

En el ámbito de la atención social, se ha aprobado también un convenio de 50.000 euros con Cáritas Interparroquial de Gandia. De esta cantidad, 30.000 euros se destinarán a financiar actividades y ayudas a familias con dificultades para acceder en los canales normalizados, mientras que los 20.000 euros restantes se destinarán a sufragar el coste del personal técnico, incluida una trabajadora social encargada de valorar las ayudas.

Igualmente, se ha concedido una subvención de 14.250 euros a la asociación Auna Inclusión para el desarrollo del proyecto “Comunidad inclusiva y ecológica”. Sapena destaca que se trata de una entidad con una larga trayectoria, que “desde hace 61 años trabaja en Gandia y la Safor con personas con discapacidad intelectual para que consigan su máxima autonomía e independencia”.

Finalmente, se ha aprobado una subvención directa de 16.000 euros a la asociación cultural Falla Roís de Corella para apoyar a sus actividades y a la realización de los monumentos falleros, tanto mayor como infantil.