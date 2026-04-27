Oliva culmina la instalación de 14 pasarelas en sus dunas para reforzar su protección ambiental
El proyecto, financiado con Fondos Europeos Next Generation, ha tenido un coste de 750.000 euros
Las obras se han prolongado cerca de dos meses
Las catorce pasarelas dunares instaladas en la playa de Oliva ya son una realidad. Tras dos meses de intensos trabajos, el proyecto ha quedado completamente finalizado, lo que supone un nuevo paso en la mejora y protección de este entorno natural.
Las obras, que comenzaron el pasado mes de febrero, han supuesto una inversión de 750.000 euros y están financiadas por la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.
Esta actuación se enmarca en la estrategia de conservación del litoral y tiene como objetivo principal ordenar el tránsito de visitantes, proteger el sistema dunar y favorecer su regeneración natural, al tiempo que se mejora la experiencia de quienes disfrutan de este espacio.
El ayuntamiento señala que con estas nuevas pasarelas "se pretende regenerar los cordones dunares, así como mejorar los accesos a la playa para el vecindario y para todas las personas visitantes". El consistorio insiste en que esta actuación beneficiará tanto al turismo como a la protección de los espacios naturales dunares.
Concretamente, se han instalado siete pasarelas fijas y otras siete flexibles. Cinco de ellas se sitúan en Terra Nova (final del camino de Terra Nova, calle del Abeto, plaza del Chopo, camino del Assagador de Carro y calle del Manzano), otras tres están en l'Aigua Blanca (avenida dels Muntanyars, calle de Nápoles y calle de Sassari) y l'Aigua Morta alberga otras cuatro (calle de Van Dyck, avenida de Oliva Nova, calle de Jacomart y zona verde). Por su parte, las zonas de Rabdells (calle de l'Alqueria de la Comtessa) y Les Deveses (camino del Vall Nou) concentran una pasarela en cada caso.
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