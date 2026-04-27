Oliva desbloquea la nueva plantilla municipal tras un acuerdo político y sindical
La nueva propuesta incorpora, entre otros, la creación de once plazas de funcionarios de Servicios Sociales, seis nuevas plazas de agentes de la Policía Local o un nuevo arquitecto municipal
Luz verde a la nueva propuesta de plantilla de personal en Oliva. Así lo ha confirmado el concejal de Hacienda, Mario Vidal, que ha señalado que "tras dos meses de negociación y varias propuestas presentadas por las distintas partes ya se ha llegado a un acuerdo". La última propuesta tuvo que ser aparcada hace unos días después de que oposición y sindicatos rechazaran el acuerdo.
Tras la última mesa de negociación, la medida se ha acordado con los votos a favor de Projecte Oliva y UCIN -ambos en el equipo de gobierno- y las abstenciones del PP, Compromís per Oliva y el PSPV. Las medidas también han sido aprobadas en gran parte por los representantes sindicales representados, ya que Comisiones Obreras y CSIF han votas a favor, aunque UGT ha manifestado su rechazo.
Entre las medidas, se crearán once plazas de funcionarios de Servicios Sociales, ya que, como explica Vidal, "antes trabajan mediante programas temporales y ahora pasan a estar dentro de la plantilla". También se incorporan seis nuevas plazas de agentes de la Policía Local, que permitirán reducir las horas extra y, a su vez, se incluye la plaza de un inspector de policía. "Estas incorporaciones ayudarán a reforzar el departamento de Seguridad Ciudadana", insiste.
Estas incorporaciones buscan cubrir un déficit estructural en este cuerpo, agravado por la situación de segunda actividad de parte de sus miembros, así como por la reducción acumulada de efectivos y horas de servicios respecto de etapas anteriores. Para reforzar el área de Urbanismo, por otra parte, se incluirá un nuevo arquitecto municipal.
Estas incorporaciones comportarán, a su vez, un reajuste del presupuesto municipal. El documento es necesario para aprobar los presupuestos municipales de 2026. Así, el equipo de gobierno prevé que en la segunda quincena de mayo ya pueda llevarse al pleno para ser aprobado. Por lo tanto, Vidal espera que "antes de terminar el primer semestre el presupuesto esté aprobado y en funcionamiento". Añade: "Hemos recogido gran parte de las propuestas, que coincidían bastante con las del equipo de gobierno".
Suscríbete para seguir leyendo
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
- Dos fallecidos tras la caída de un vehículo al río Clariano en Ontinyent
- Vivir en el pueblo más pequeño de la Comunitat Valenciana: “La vida no es fácil, pero en todos sitios es igual”
- Fallece una mujer de 49 años tras ser arrollada al bajar de su vehículo en la V-31 a la altura de Beniparrell
- La histórica fábrica de Ferrys en Canals se convertirá en un gran parque comercial tras 20 años cerrada
- Boda en el periodismo valenciano: Abraham Pérez y Toni Gómez se dan el “sí, quiero”
- La paella extremeña gana el concurso 'Arrocero del futuro' de TasTarròs