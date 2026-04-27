Oliva desbloquea la nueva plantilla municipal tras un acuerdo político y sindical

Luz verde a la nueva propuesta de plantilla de personal en Oliva. Así lo ha confirmado el concejal de Hacienda, Mario Vidal, que ha señalado que "tras dos meses de negociación y varias propuestas presentadas por las distintas partes ya se ha llegado a un acuerdo". La última propuesta tuvo que ser aparcada hace unos días después de que oposición y sindicatos rechazaran el acuerdo.

Tras la última mesa de negociación, la medida se ha acordado con los votos a favor de Projecte Oliva y UCIN -ambos en el equipo de gobierno- y las abstenciones del PP, Compromís per Oliva y el PSPV. Las medidas también han sido aprobadas en gran parte por los representantes sindicales representados, ya que Comisiones Obreras y CSIF han votas a favor, aunque UGT ha manifestado su rechazo.

Entre las medidas, se crearán once plazas de funcionarios de Servicios Sociales, ya que, como explica Vidal, "antes trabajan mediante programas temporales y ahora pasan a estar dentro de la plantilla". También se incorporan seis nuevas plazas de agentes de la Policía Local, que permitirán reducir las horas extra y, a su vez, se incluye la plaza de un inspector de policía. "Estas incorporaciones ayudarán a reforzar el departamento de Seguridad Ciudadana", insiste.

Estas incorporaciones buscan cubrir un déficit estructural en este cuerpo, agravado por la situación de segunda actividad de parte de sus miembros, así como por la reducción acumulada de efectivos y horas de servicios respecto de etapas anteriores. Para reforzar el área de Urbanismo, por otra parte, se incluirá un nuevo arquitecto municipal.

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Estas incorporaciones comportarán, a su vez, un reajuste del presupuesto municipal. El documento es necesario para aprobar los presupuestos municipales de 2026. Así, el equipo de gobierno prevé que en la segunda quincena de mayo ya pueda llevarse al pleno para ser aprobado. Por lo tanto, Vidal espera que "antes de terminar el primer semestre el presupuesto esté aprobado y en funcionamiento". Añade: "Hemos recogido gran parte de las propuestas, que coincidían bastante con las del equipo de gobierno".