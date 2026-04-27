Oliva contrata a un trabajador social para reforzar la atención a los migrantes ante el proceso extraordinario de regularización

El Gobierno de Oliva ha decidido reforzar el servicio de atención a personas migrantes para dar facilidades a este colectivo ante el proceso extraordinario de regularización aprobado recientemente por el Gobierno de España, y que finalizará el próximo 30 de junio.

En concreto Oliva ha contratado a un trabajador social de una empresa externa, que servirá de apoyo a la plantilla municipal de Bienestar Social. Tendrá como función realizar los certificados de vulnerabilidad, acompañar en la gestión de los trámites, así como informar y orientar.

Su contrato tiene una duración de 165 días, con una prestación del servicio de 30 horas a la semana. Este refuerzo tendrá un coste de 16.480 euros y se hará efectivo esta misma semana, según informaron fuentes municipales.

La concejala de Bienestar Social, Teresa Tur, apuntó que los ayuntamientos "estamos asumiendo una tarea extraordinaria con el proceso de regularización y es necesario un refuerzo, también extraordinario, porque estamos hablando en muchos casos de personas y familias vulnerables, que requieren una atención personalizada que no podemos demorar".