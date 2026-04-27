Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conexión V-30 y A-3Gran apagónCasitas RosasValencianos MaldivasRío Clariano en OntinyentFranciscoMercadona
instagramlinkedin

Oliva contrata a un trabajador social para reforzar la atención a los migrantes ante el proceso extraordinario de regularización

El ayuntamiento contrata a un técnico que ayudará de forma temporal a orientar y redactar los certificados de vulnerabilidad

Ayuntamiento de Oliva

Ayuntamiento de Oliva / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Gobierno de Oliva ha decidido reforzar el servicio de atención a personas migrantes para dar facilidades a este colectivo ante el proceso extraordinario de regularización aprobado recientemente por el Gobierno de España, y que finalizará el próximo 30 de junio.

En concreto Oliva ha contratado a un trabajador social de una empresa externa, que servirá de apoyo a la plantilla municipal de Bienestar Social. Tendrá como función realizar los certificados de vulnerabilidad, acompañar en la gestión de los trámites, así como informar y orientar.

Su contrato tiene una duración de 165 días, con una prestación del servicio de 30 horas a la semana. Este refuerzo tendrá un coste de 16.480 euros y se hará efectivo esta misma semana, según informaron fuentes municipales.

Noticias relacionadas y más

La concejala de Bienestar Social, Teresa Tur, apuntó que los ayuntamientos "estamos asumiendo una tarea extraordinaria con el proceso de regularización y es necesario un refuerzo, también extraordinario, porque estamos hablando en muchos casos de personas y familias vulnerables, que requieren una atención personalizada que no podemos demorar".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
  2. Dos fallecidos tras la caída de un vehículo al río Clariano en Ontinyent
  3. Vivir en el pueblo más pequeño de la Comunitat Valenciana: “La vida no es fácil, pero en todos sitios es igual”
  4. Fallece una mujer de 49 años tras ser arrollada al bajar de su vehículo en la V-31 a la altura de Beniparrell
  5. Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
  6. La histórica fábrica de Ferrys en Canals se convertirá en un gran parque comercial tras 20 años cerrada
  7. Boda en el periodismo valenciano: Abraham Pérez y Toni Gómez se dan el “sí, quiero”
  8. La paella extremeña gana el concurso 'Arrocero del futuro' de TasTarròs

Oliva contrata a un trabajador social para reforzar la atención a los migrantes ante el proceso extraordinario de regularización

Oliva contrata a un trabajador social para reforzar la atención a los migrantes ante el proceso extraordinario de regularización

Gandia guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista en España

Gandia guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista en España

El servicio mancomunado de gestión de animales abre en l'Alcúdia el segundo refugio con aforo para 126 perros, 76 gatos y un caballo

El servicio mancomunado de gestión de animales abre en l'Alcúdia el segundo refugio con aforo para 126 perros, 76 gatos y un caballo

Oliva culmina la instalación de 14 pasarelas en sus dunas para reforzar su protección ambiental

Oliva culmina la instalación de 14 pasarelas en sus dunas para reforzar su protección ambiental

La Policía Nacional detiene a dos hombres tras robar en comercios del centro histórico de Gandia

La Policía Nacional detiene a dos hombres tras robar en comercios del centro histórico de Gandia

Renfe adapta los aseos de la estación de tren de Gandia para facilitar su uso a las personas con movilidad reducida

Renfe adapta los aseos de la estación de tren de Gandia para facilitar su uso a las personas con movilidad reducida

Más de 300 estudiantes participarán en una jornada de deporte inclusivo en Gandia

Más de 300 estudiantes participarán en una jornada de deporte inclusivo en Gandia

El PP de Gandia rebaja la deuda de la Generalitat con la ciudad a 2,7 millones frente a los 10 que denuncia el ayuntamiento

Tracking Pixel Contents