Oliva contrata a un trabajador social para reforzar la atención a los migrantes ante el proceso extraordinario de regularización
El ayuntamiento contrata a un técnico que ayudará de forma temporal a orientar y redactar los certificados de vulnerabilidad
El Gobierno de Oliva ha decidido reforzar el servicio de atención a personas migrantes para dar facilidades a este colectivo ante el proceso extraordinario de regularización aprobado recientemente por el Gobierno de España, y que finalizará el próximo 30 de junio.
En concreto Oliva ha contratado a un trabajador social de una empresa externa, que servirá de apoyo a la plantilla municipal de Bienestar Social. Tendrá como función realizar los certificados de vulnerabilidad, acompañar en la gestión de los trámites, así como informar y orientar.
Su contrato tiene una duración de 165 días, con una prestación del servicio de 30 horas a la semana. Este refuerzo tendrá un coste de 16.480 euros y se hará efectivo esta misma semana, según informaron fuentes municipales.
La concejala de Bienestar Social, Teresa Tur, apuntó que los ayuntamientos "estamos asumiendo una tarea extraordinaria con el proceso de regularización y es necesario un refuerzo, también extraordinario, porque estamos hablando en muchos casos de personas y familias vulnerables, que requieren una atención personalizada que no podemos demorar".
Suscríbete para seguir leyendo
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- Dos fallecidos tras la caída de un vehículo al río Clariano en Ontinyent
- Vivir en el pueblo más pequeño de la Comunitat Valenciana: “La vida no es fácil, pero en todos sitios es igual”
- Fallece una mujer de 49 años tras ser arrollada al bajar de su vehículo en la V-31 a la altura de Beniparrell
- Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
- La histórica fábrica de Ferrys en Canals se convertirá en un gran parque comercial tras 20 años cerrada
- Boda en el periodismo valenciano: Abraham Pérez y Toni Gómez se dan el “sí, quiero”
- La paella extremeña gana el concurso 'Arrocero del futuro' de TasTarròs