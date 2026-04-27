El Pla Edificant avanza en Oliva con obras a punto de finalizar y el proyecto del CEIP La Carrasca en espera

Los proyectos del Pla Edificant en Oliva avanzan a velocidades distintas. Los representantes del consistorio olivense han podido conocer como evolucionan estas infraestructuras tras mantener una reunión con el director general de Infraestructuras de Centros Educativos, José María Larena, y la jefa del Servicio de Coordinación de Infraestructuras y Gestión del programa Edificant, Carmen Salcedo, de la Conselleria de Educación.

El encuentro no solo permitió conocer la situación en la que se encuentran estos proyectos, sino también el avance de otras obras en los distintos centros educativos del municipio que no se engloban en el Pla Edificant con el fin de coordinar los próximos pasos a seguir.

Las obras en el IES Gregori Maians, el CEIP Alfadalí y el Conservatorio Profesional de Música Josep Climent encaran su recta final. Las comunidades educativas podrán disfrutar de estas instalaciones próximamente. Entre las actuaciones previstas en el IES Gregori Maians se encontraba la renovación del gimnasio, que ya está totalmente equipado, con un coste de 977.500 euros.

En el CEIP Alfadalí, las obras, que cuentan con un presupuesto de 2,1 millones de euros, se han centrado en la construcción de un nuevo aulario de Infantil, un gimnasio, la sala de usos múltiples y la pista exterior.

Los trabajos de los tres centros se incluyen en el plan Edificant de 2024 de mejora de los centros educativos de la Generalitat, con una inversión de más de 5,3 millones de euros.

Sin delegaciones

La situación es más complicada en el CEIP La Carrasca. Pese a que el consistorio entregó la actualización de precios del proyecto, que suponía un incremento de 150.000 euros, ya que la memoria económica anterior databa de mayo de 2023, la Conselleria de Educación no tiene previsto tramitar nuevos Pla Edificant.

Reunión para conocer el estado del Pla Edificant en Oliva. / Levante-EMV

El concejal de Educación, Mario Vidal, ha señalado que la Generalitat les informó que "había heredado unos 600 proyectos escolares pendientes y que, debido al aumento de costes y a los daños de la dana, no están aprobando nuevos planes Edificant".

Por ello, las principales actuaciones, que consisten en el derribo del antiguo edificio de maestros y la construcción de un nuevo aulario, no están contempladas, ya que ascienden a un millón de euros. No obstante, Educación les ha asegurado que estudiarán llevar a cabo otras mejoras más asequibles, valoradas en 600.000 euros, como la ejecución de nuevas pistas deportivas, porches y baños en el patio, financiadas entre la Generalitat y el ayuntamiento.

En palabras de Vidal, "nos han dicho que enviarán a los técnicos de la Dirección Territorial de Infraestructuras para evaluar la situación, aunque el ayuntamiento debe asumir el coste de redacción de los proyectos, además de financiar conjuntamente las actuaciones entre ambas partes (Dirección Territorial y consistorio)".

Añade: "El objetivo es valorar la posibilidad de avanzar actuaciones en colaboración con el ayuntamiento mediante vías que permitan progresar en la mejora del centro".

Otras obras

Respecto al resto de temas tratados —CEIP Verge dels Desemparats, FPA Serafí de Centelles e IES Gabriel Ciscar—, la conselleria de Educación ha confirmado que las actuaciones acordadas en las reuniones mantenidas el año anterior se encuentran ya adjudicadas o en proceso de licitación. La previsión es que estas intervenciones puedan ejecutarse al finalizar el curso escolar con el fin de reducir el impacto en la actividad educativa aprovechando el periodo vacacional.

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La alcaldesa Yolanda Pastor y el concejal de Educación Mario Vidal han valorado positivamente el encuentro y han destacado la importancia de mantener un seguimiento constante de las actuaciones educativas y de reforzar la coordinación institucional para garantizar que los centros de Oliva dispongan de las infraestructuras que merecen sus estudiantes y profesionales.