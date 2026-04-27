La Policía Nacional detiene a dos hombres tras robar en comercios del centro histórico de Gandia
Los hechos tuvieron lugar los días 21 y 23 de marzo en una perfumería y en una peluquería
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de 33 y 45 años, como presuntos autores de dos robos con fuerza en comercios del centro histórico de Gandia, según informó Jefatura.
El primero de los hechos tuvo lugar el 21 de marzo en una perfumería, donde se sustrajeron 500 euros, un teléfono móvil y una tablet. Dos días después se produjo un robo en una peluquería, con la sustracción de cuatro máquinas de cortar pelo, un altavoz y 100 euros en efectivo.
La investigación policial permitió localizar y detener a los presuntos autores, hallando en los contenedores de basura situados al lado de uno de ellos una mochila en cuyo interior se localizaron diversos útiles para la apertura de puertas, tales como una palanqueta, destornilladores, plásticos y espátula para aperturas mediante el método del 'resbalón', llave inglesa, cuñas, guantes, linternas, navajas, soplete de gas, así como cerraduras con sus llaves.
Ambos detenidos han pasado a disposición judicial como responsables de dos delitos de robo con fuerza.
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