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Renfe adapta los aseos de la estación de tren de Gandia para facilitar su uso a las personas con movilidad reducida

La intervención, con una inversión de 145.260 euros, tendrá un plazo de ejecución de tres meses

Un tren en la estación de Renfe, en una imagen de archivo.

Un tren en la estación de Renfe, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

La estación de tren de Gandia avanza en accesibilidad. Renfe ha iniciado hoy las obras de modernización y adaptación de los aseos. Los trabajos, con una inversión de 145.260 euros, tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

Las actuaciones incluyen soluciones que buscan facilitar el uso del espacio a personas con movilidad reducida para que el aseo se convierta en una instalación más inclusiva.

La intervención arranca con una fase inicial de preparación del espacio. Concretamente, Renfe retirará los elementos existentes y protegerá la zona para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos. Posteriormente, se llevará a cabo una reforma integral de las instalaciones actuales para dar paso a un diseño más moderno y funcional. El proyecto también incluye la creación de unos aseos renovados, con nuevas instalaciones de fontanería, saneamiento e iluminación con el objetivo de ofrecer mayor eficiencia y confort a los usuarios.

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Renfe busca mejorar, a través de este tipo de actuaciones, el estado general de las estaciones y reforzar la experiencia de las personas viajeras. La compañía avanza así en la modernización de sus infraestructuras, con especial atención a la accesibilidad y al confort de las instalaciones para ofrecer espacios más funcionales, inclusivos y adaptados a las necesidades actuales de movilidad.

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