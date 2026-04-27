El PP de Gandia rebaja la deuda de la Generalitat con la ciudad a 2,7 millones frente a los 10 que denuncia el ayuntamiento

El portavoz del Grupo Municipal del PP de Gandia, Víctor Soler, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para matizar la cifra de la deuda que la Generalitat tiene con el Ayuntamiento de Gandia. Desde el gobierno local se había situado en 10 millones de euros, pero Soler considera que son 2.706.293 euros.

El asunto se debatió el viernes pasado en el pleno municipal, a raíz de una declaración institucional que presentaron PSPV-PSOE y Compromís, socios en el gobierno local.

El concejal de Haciena, Salvador Gregor, detalla que, a día de hoy, en la Tesorería Municipal constan 4,3 millones de euros pendientes de cobro correspondientes a obligaciones ya contabilizadas por el gobierno autonómico. A esta cantidad se suman otros 2,3 millones en obligaciones que han sido abonadas por el ayuntamiento pero que todavía no han sido contabilizadas por la Generalitat.

“En total, la deuda asciende a 6,4 millones entre lo que está contabilizado y lo que todavía está pendiente de contabilizar”, explicó Gregori, y subrayó que esta cifra no incluye los 150.000 euros pendientes de la rehabilitación del campanario de la Colegiata y otros conceptos, el pago de los cuales fue comprometido por la administración autonómica y que, hasta la fecha, continúa sin hacerse efectivo y que acaban totalizando 10 millones de euros.

Pero además el gobierno local suma a este dinero exigido "la pérdida de 4 millones de euros en ayudas que antes se recibían y ahora no, unos recortes que afectan, entre otros ámbitos, al Fondo de Financiación Local, programas de empleo, del Ivace, fondos Next Generation y subvenciones dirigidas al sector turístico".

Soler desmiente los datos y se mantiene en los 2,7 millones: "Son por cuestiones pendientes de regularización, algo habitual en la relación financiera entre administraciones. Aún así, exigimos que se abone cuanto antes, porque a nosotros nos mueve Gandia, no las siglas".

Soler reconoce que una parte de esa deuda, 1,5 millones, viene por las obras del Palacio de Justicia, pero señaló que la transferencia por parte de la Generalitat está paralizada "ya que existe un contencioso judicial en el que la empresa constructora exige un incremento ante el aumento de los costes". Y asegura que en infraestructuras educativas la Conselleria "no debe dinero a Gandia a diferencia de lo que dice el gobierno local".

19 millones a Gandia

Soler añadió que la Generalitat aportó el año pasado 19 millones de euros a Gandia en concepto de transferencias y ayudas directas "frente a un gobierno socialista que, lejos de colaborar, ha optado por una actitud claramente frentista con la Generalitat”, lamentó. "Gracias a la Generalitat Gandia está avanzando, en el marco de la cooperación entre administraciones, como no podía ser de otra forma, e incluso pagando lo que el PSPV-PSOE prometió pero no abonó".

Este es el caso, según Soler, de los casi tres millones de euros de la compra del antiguo edificio de Correos, o los 4 millones de euros del Centro de Diversidad Funcional, previsto para 2025, que impulsan Diputación y ayuntamiento pero que gestionará la Generalitat. “El proyecto cuenta con financiación desde 2023 y los plazos de ejecución no se han cumplido”, señaló.

Gandia Arena

Por otra parte, Soler añadió que "otra muestra de cinismo político" de Prieto se da con el Gandia Arena. Soler matizó que a pesar de que el PP no está de acuerdo con este pabellón multiusos y deportivo, "porque hipotecará la ciudad", recientemente él mismo hizo "gestiones discretas" con la Dirección General de Administración Local para que la ciudad no perdiera una subvención de 3,2 millones de euros.

"Gandia estuvo a punto de perderla porque desde 2021 no han cumplido ni un sólo plazo del plan plurianual de inversiones, pero gracias a unas gestiones discretas se mantendrá", apuntó Soler, quien reconoció que no tenía previsto decirlo pero ante la polémica lo ha revelado.

Soler comentó que, pese a las críticas por parte del gobierno local de su trabajo en València, como secretario primero de Les Corts, él ocupa su tiempo en la capital "arreglando los 'empastres' de Prieto y su gobierno". Por último aseguró que sigue esperando la respuesta del alcalde a las propuestas de pactos de ciudad que le lanzó el pasado mes de agosto.

Gregori acusa a Soler de “mezclar conceptos” y "ofrecer una visión distorsionada de la situación económica", al contabilizar “obligaciones como pagar las escoletes municipales o hace propias cantidades que son transferencias del Estado”. “Soler intenta defender aquello indefendible, Gandia está siendo despreciada por la Generalitat en algunos aspectos y su papel en València es poco menos que residual”.