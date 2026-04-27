La comunidad educativa elige Torre de Piles y lo propondrá a Educación como nombre del nuevo colegio

CEIP Torre de Piles. Este es el nombre que propondrá el consejo escolar a la Conselleria de Educación para el nuevo colegio de la localidad. La propuesta fue la ganadora de la consulta que promovió la comunidad educativa, en una terna en la que también estaban "La Pau" y "Voramar". El nombre sustituirá al CEIP José Pedrós, que de momento se mantiene.

El viernes pasado una representación municipal encabezada por la alcaldesa, Cristina Fornet, visitó las obras. La previsión de adelantar la apertura en mayo no podrá cumplirse, ya que los trabajos han sufrido retrasos por las lluvias del último año. Pero si no hay contratiempos sí que estará operativo en septiembre, con el inicio del nuevo curso escolar 2026-2027.

El centro educativo tendrá una capacidad de 486 plazas en dos líneas con 12 aulas de Primaria, 6 de Infantil, un gimnasio y comedor, entre otras instalaciones. Se construye dentro del plan Edificant, de la Generalitat. El presupuesto es de 6,7 millones de euros.

La reivindicación de un nuevo colegio por parte de la comunidad educativa se remonta a hace más de 30 años. En septiembre de 2023 se firmó la autorización de inicio de obra dentro del plan Edificant. La actual alcaldesa, Cristina Fornet, ha estado muy encima del proyecto durante los últimos años, primero desde la oposición en el ayuntamiento y, después también, desde la Secretaría Autonómica de Educación, encabezada en aquel momento por el socialista Miguel Soler y en la cual trabajaba Fornet como asesora técnica hasta asumir el cargo de alcaldesa.