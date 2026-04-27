Lo nunca visto en Tavernes de la Valldigna: Desplazamiento masivo de la afición a la final de La Nostra Copa
Ya hay cinco autobuses llenos, tres sufragados por el ayuntamiento, más varias decenas de particulares que viajarán en coche el viernes 1 de mayo a la Vila Joiosa
Pepe Juan
Tavernes de la Valldigna vive con la máxima intensidad una de las citas deportivas más importantes de su historia: la final de La Nostra Copa que jugará el primer equipo de fútbol de la localidad el viernes, 1 de mayo, ante el CD Onda en el Estadio Nou Pla de la Vila Joiosa.
Cuando solo faltan unos días para el partido, ya son cinco los autobuses de aficionados que están llenos para dicho desplazamiento con el objetivo de animar a su equipo. Tres de ellos están pagados por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, según confirma el concejal de Deportes, Josep Llàcer.
Coches particulares
Pero es que, además, son varias decenas de particulares los que han confirmado que viajarán en sus coches particulares.
Se estima que van a ser más de 700 los valleros que acudan a la gran final para estar con el equipo "roget". Todos deben tener entradas porque la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana tenía que repartir entre 680 y 750 entradas para el partido a cada club finalista.
Un gran premio
La expectación crece día a día para una cita histórica en Tavernes de la Valldigna, cuyo premio es jugar una fase previa de acceso a la Copa del Rey de la próxima temporada. Si se gana, la recompensa es enfrentarse a un equipo de 1ª División.
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