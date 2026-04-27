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Xeraco se convierte en la capital del almuerzo y el cremaet

Tras el éxito de sus anteriores ediciones, la jornada busca congregar a centenares de personas el próximo 1 de mayo

Imagen de la anterior celebración de la feria &quot;Fiescrem&quot; en Xeraco

Imagen de la anterior celebración de la feria "Fiescrem" en Xeraco / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

Xeraco celebrará el gran almuerzo popular este viernes 1 de mayo a las 9:30 h. La iniciativa está enmarcada dentro del “Fiescrem” -la Feria del Almuerzo y el Cremaet - y nace con el fin de congregar al mayor número de personas posibles y convertir esta jornada en un verdadero punto de encuentro para los aficionados de esta celebración. La iniciativa pretende hacer disfrutar de una experiencia que combina tradición, gastronomía y diversión.

Tras el éxito de sus anteriores ediciones, la ciudad se prepara para acoger la quinta edición de la feria orientada al almuerzo valenciano. Los participantes podrán disfrutar de una "torrà", gasto, dos bebidas y cremaet, todo ello acompañado por la animación de la xaranga Siuem Xeresa, quien pondrá música y ritmo desde primera hora.

Para seguir con la programación, la jornada continuará con un tardeo animado a cargo de la orquesta La Pato y DJ partir de las 12:30 h para dar el toque musical a esta jornada festiva.

Desde la organización invitan a todo el mundo a disfrutar de esta experiencia que mezcla cultura y gastronomía e informan que la gente que quiera apuntarse reserve su plaza con antelación.

El certamen ya demostró su gran acogida en la anterior edición al contar con la asistencia de 2.000 personas. La programación se centró en dos categorías: la tradicional y la creativa. En cada una, participaron cinco bares de la Comunitat Valenciana, seleccionados a través de la Ruta dels Esmorzars.

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Además de promover el tejido comercial, la iniciativa también contó con actividades complementarias para todos los públicos para reafirmar su compromiso con la cultura y la gastronomía local. Todos los fondos recaudados fueron destinados a la Asociación Valenciana de Lucha contra el ELA.

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