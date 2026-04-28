Más de 177 equipos, 360 partidos y 25 pistas: Gandia acoge un nuevo torneo de baloncesto el Puente de Mayo

Gandia volverá a convertirse en epicentro del baloncesto base con la celebración de un nuevo torneo organizado por QL Sport en colaboración con Units pel Bàsquet Gandia y el propio consistorio. El evento tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo, con motivo del Puente de Mayo, y reunirá a 177 equipos procedentes de diferentes comunidades autónomas.

El torneo se disputará en distintas instalaciones, incluyendo el Polideportivo Municipal y las pistas de Beniopa, y contará con una amplia participación tanto en categoría masculina como femenina, reforzando el impulso al deporte base y al baloncesto femenino en particular.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, ha destacado en rueda de prensa la consolidación de este tipo de iniciativas en la ciudad tras el éxito de los torneos celebrados en Semana Santa y Pascua. Naveiro ha agradecido la apuesta de la organización por Gandia y ha subrayado que estos eventos no solo fomentan la práctica deportiva, sino también valores como el respeto y la convivencia, además de permitir a los visitantes conocer la oferta turística local.

Por su parte, Nacho Macipe, representante de QL Sport, ha resaltado el crecimiento continuo de estos torneos, que entre las ediciones de Semana Santa y mayo sumarán más de 450 equipos y alrededor de 8.000 participantes entre jugadores y acompañantes. Durante el evento se disputarán más de 360 partidos en 25 pistas, con actividad ininterrumpida desde las 9:00 hasta las 21:00 horas.

Macipe también ha puesto en valor la “Liga Valores”, una iniciativa paralela que premia el comportamiento deportivo y el civismo de los participantes, incentivando actitudes responsables tanto dentro como fuera de la pista.

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Desde Units pel Bàsquet Gandia, su representante Jesús Ginestar ha agradecido la confianza depositada en el club y ha destacado la importancia de estos torneos para proyectar la imagen de Gandia como destino deportivo y turístico a nivel nacional. Asimismo, ha señalado que el club trabajará para estar representado en todas las categorías y ofrecer a sus jugadores la oportunidad de competir con equipos de otras comunidades.