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Alegría, ritmo y participación: “SOM MUSICA” regresa a Gandia

Bajo el lema “Imposible no tocar”, la iniciativa apuesta por acercar la práctica musical, fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión emocional del alumno

&quot;Som Musica&quot; regresa a Gandia con el lema &quot;Imposible no tocar&quot;

"Som Musica" regresa a Gandia con el lema "Imposible no tocar" / Natxo Francés

Ainhoa Ferrando

Gandia

Gandia vuelve a celebrar “Som musica” tras el éxito de sus dos anteriores ediciones. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar el papel de la educación pública como motor de transformación social y cultural para consolidar a la ciudad como un referente en políticas educativas e innovadoras.

El evento se celebrará este jueves 30 de abril en la plaza de Sant Josep y apuesta por acercar la práctica musical a toda la comunidad educativa, fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión emocional del alumno.

La iniciativa pretende mostrar la música como una experiencia transversal que dialoga con otras disciplinas y que contribuye al desarrollo integral de los niños. Bajo el lema “Imposible no tocar”, la propuesta, en palabras de Cento Carbó, miembro del grupo About the Beat, busca reivindicar la alegría a través de la música y la participación “Queremos transformar la ordinariez en algo extraordinario y recuperar su valor”, explica.

Según ha señalado Pere Sirerol, miembro del grupo About the Beat, la celebración de esta edición se basa en la expresión y en tocar instrumentos. Destaca que el evento se centrará en dos bases: body percusión y “Kit Sonic” - compuesto por dos botellas, dos cucharas y otros objetos-. Con esta premisa quieren demostrar que con cualquier elemento se puede hacer música y crear un ambiente musical.

Esther Sapena, concejala delegada de Educación, Política Lingüística e Infancia, ha explicado que el proyecto se engloba dentro de una serie de actividades completas con el fin de reforzar el aprendizaje más allá del aula y de generar experiencias educativas significativas.

La iniciativa no solo es un proyecto cultural, sino una apuesta por el futuro hacia una música que experimenta con valores fundamentales como la cooperación, la sensibilidad y el pensamiento critico, elementos indispensables para formar una ciudadanía más libre y comprometida.

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Según ha explicado Sapena, “Som Musica” es un proyecto completo y ambicioso, abierto a todo el público. Por ello invita a toda la ciudadanía a que disfrute de la música, el arte y diversión.

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