El CA Safor Teika firma una victoria histórica en el Campeonato de España de Clubes

El Club d’Atletisme Safor Teika participó el pasado fin de semana en la primera jornada del Campeonato de España de Clubes en Primera División, la categoría de plata del atletismo español. El equipo masculino logró una victoria histórica el sábado en Badajoz, y el femenino firmó un meritorio segundo puesto el domingo en Cornellà, quedándose muy cerca del triunfo.

El CA Safor Teika masculino se impuso en el Grupo B tras superar al Atletismo del Sur de Motril, al Badajoz y al Portugalete en un encuentro que se decidió por la mínima. Nadie lo esperaba, pero sucedió.

Con un equipo que partía como tercer favorito, los saforenses firmaron una actuación impecable para sumar 193 puntos, dos más que el Atletismo del Sur (191). El Badajoz, uno de los favoritos, tuvo que conformarse con la tercera plaza (167), mientras que el Portugalete cerró la clasificación.

El triunfo se cimentó en cinco victorias clave: Izan Huesca en los 100 metros, Álex Sangil en los 1.500 ml, Carlos Fernández en longitud, Manuel Canet en disco y el relevo 4x100, formado por Stivan Ivanov, Izan Huesca, Diego Pinto y Leroy Chacón.

La consistencia del equipo fue determinante. Aportaron valiosos segundos puestos Jorge Almendros (200 ml), Carlos Muñoz (1.500 y 3.000 ml), Louis Dieumegard (400 mv), Jorge Landínez (altura), Carlos Fernández (triple salto), Manuel Canet (peso) y Ximo Ramón (jabalina), mientras que fueron terceros Diego Pinto (100 ml), Leroy Chacón (200 ml), Sergi Borillo (110 mv) y el relevo 4x400, formado por Pau Ortolá, Salvador Escrivá, Louis Dieumegard y Joan Lloret.

También contribuyeron al éxito Jordi Doménech y Jorge Boscà (400 ml), Marcos García y Manel Boluda (800 ml), Carles Badenes (3.000 ml), Pau Borillo (110 mv), Joan Valero (400 mv), Dídac Marzá y Pablo Reina (3.000 m obstáculos), Iván Albiol (altura), Pablo Montalva y Sergio Palomino (pértiga), Gorka Belda (longitud), Miguel Navarro (triple), Rubén Mayor (martillo y peso), Javier Dolera (disco), Arturo Climent (martillo), Borja Climent (jabalina) e Iván Casco y Francisco Sospedra en los 5 km marcha.

Esta victoria no solo asegura opciones de permanencia, sino que abre la puerta a soñar con el ascenso a la División de Honor. En la segunda jornada, los próximos días 16 y 17 de mayo, el CA Safor Teika se medirá al Manresa, Durango y al Atletismo Narón de La Coruña.

Las chicas, a un paso del triunfo

El equipo femenino no se quedó atrás. En Cornellà, dentro de un grupo exigente, las saforenses firmaron una gran actuación para terminar segundas con 193,5 puntos, solo por detrás del Lleida (206). Cornellà (161,5) fue tercero y el Intec Zoiti (127), cuarto.

El equipo sumó hasta ocho victorias: Camilla Pagani (400 ml), Adriana Solanes (3000 ml), Pilar Vázquez (3.000 m obstáculos), Ana Serrano (longitud), María Huertas (triple salto), Yohana Sol Arias (jabalina) y los relevos 4x100 (Aitana Guerola, Laura Castillo, Iris Soler y Camila Estrebou) y 4x400, con Candela De Ana, Iris Estruch, Sara Sánchez y Camilla Pagani.

El equipo femenino tras la primera jornada en Cornellà. / Levante-EMV

Fueron segundas Lucía Gramage (400 ml), Stella Ortín (3000 m obstáculos), Mara Herrando (longitud) e Irene González (peso), mientras que quedaron terceras Camila Estrebou (100 ml), Laura Castillo (200 ml), Àngels Ferrando (1500 ml), Matilda Halfwordson (100 mv), Ariana Gómez (altura), Mar Tablado (jabalina) y María Muñoz en los 5 km marcha.

El equipo lo completaron Irene Serrano (100 ml), Iris Soler (200 ml), Neus Sansaloni y Candela de Ana (800), Violeta López (1500), Lluna Villar (3000), Josune Moreno (100 vallas), Iris Polo e Iris Estruch (400 mv), Valeria Ferrer (altura), Silvia García y Laia Ochoa (pértiga), Milena Gómez (triple), Cynthia Gómez (peso), Irene González y Laura Tomás (disco), Carla Mascarell y Aitana Valdés (martillo) y Zoe White (5 km marcha).

En la próxima jornada el CA Safor Teika femenino se enfrentará al Oviedo, Barrutia y al Capex. El director técnico, David Melo, no escondió su satisfacción: “Hemos dado un paso muy importante hacia la permanencia y ahora podemos aspirar incluso al ascenso”, comentó.

Sobre el equipo masculino fue claro: “Han logrado un hito histórico para el club y la ciudad, mejor no se puede competir”. Y sobre el femenino apuntó que “era un encuentro muy complicado, pero el equipo volvió a demostrar su carácter competitivo”.

Por otra parte, Melo lamentó que el club no pueda ejercer de anfitrión en este campeonato: “Es una pena no tener la pista de atletismo de Gandia disponible, porque seguramente podríamos haber competido en casa”.