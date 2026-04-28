Compromís defiende el proyecto "Ramat de foc" en Gandia: "Convierte la gestión forestal en una política pública moderna y útil para el territorio"

El proyecto "Ramat de Foc" de Gandia no deja de ganar adeptos. La portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, se ha interesado por esta experiencia piloto que busca reintroducir la ganadería tradicional como herramienta de gestión forestal y, a su vez, prevenir incendios en un espacio de gran valor ambiental, a raíz del incendio de Llutxent de 2018.

La iniciativa, impulsada por el área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, nació en 2023 para proteger el territorio, impulsar la ganadería extensiva y dar futuro a un oficio en riesgo de desaparición. "Ramat de foc" ya recibió una mención especial, el segundo premio de los V Premios a las Buenas Prácticas Locales por la Biodiversidad de la FEMP.

Actualmente trabaja con cerca de 300 cabras en el entorno del paraje Parpalló-Borrell., que reducen la carga vegetal en zonas estratégicas del bosque mediante un sistema de control basado en dispositivos electrónicos y monitorización en tiempo real. La iniciativa, además de proteger el territorio, impulsa la ganadería extensiva y da futuro a un oficio en riesgo de desaparición.

Tras su visita, Gimeno ha sido especialmente crítica con la Generalitat Valenciana, a la que acusa de mantener una “falta absoluta de recursos y de voluntad política” en materia de prevención de incendios. La portavoz provincial ha lamentado que el gobierno autonómico deje a los ayuntamientos solos ante una emergencia climática que cada año es más grave y que requiere una respuesta estable, seria y dotada de presupuesto.

Gimeno también ha denunciado la paralización de la Diputación de Valencia desde que gobierna el Partido Popular. Según ha recordado, las líneas de subvención para prevención de incendios forestales han quedado congeladas, mientras que en las legislaturas en las que Compromís gestionaba la institución el presupuesto creció progresivamente, de 2 a 8 millones de euros.

“Congelar los recursos en prevención de incendios es una irresponsabilidad política y una renuncia a proteger el territorio, por mucho que el diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, se vanaglorie de destinar cerca de 600.000 euros a la prevención de incendios en la Safor, cantidad totalmente insuficiente y que permanece congelada desde que gestiona el área de Medio Ambiente". Añade: "La masa forestal crece año tras año, el cambio climático aumenta las temperaturas y las sequías son una constante en nuestro territorio, por lo que desde las administraciones debería incrementarse cada año la cuantía destinada a la prevención de incendios forestales para no tener que invertir mucho más dinero en la regeneración posterior a los incendios, pero parece que para el PP eso ya no es un negocio rentable”.

Asimismo, la portavoz ha criticado que estas ayudas hayan salido prácticamente a las puertas del verano, cuando apenas podrán ejecutarse hasta el mes de octubre.

"Hay soluciones reales"

Por su parte, la concejala encargada de esta área, Alicia Izquierdo, ha destacado que este proyecto "demuestra que hay soluciones reales, útiles y reconocidas para hacer frente al riesgo de incendios, pero también evidencia la dejadez de la Generalitat y la parálisis de la Diputación”.

Izquierdo ha subrayado que el proyecto ha sido premiado porque “funciona, porque es más económico, más sostenible y porque convierte la gestión forestal en una política pública moderna y útil para el territorio. No tiene ningún sentido que Gandia innove, ejecute y sea reconocida en todas partes mientras otras administraciones continúan instaladas en la inercia y el cálculo político. Si de verdad quieren prevenir incendios, deben dejar de estrangular a los ayuntamientos y poner dinero, recursos y convicción”.

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Compromís ha defendido que la prevención de incendios no puede quedarse en declaraciones de intenciones y que hace falta una apuesta presupuestaria seria, estable y creciente para proyectos como el de Gandia, que combinan innovación, sostenibilidad y protección efectiva del territorio.