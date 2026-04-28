Vuelca un camión cargado de pollos en la CV-675 entre Barx y Simat de la Valldigna

La carretera CV-675 en el tramo comprendido entre Barx y Simat de la Valldigna, que ha permanecido cortada durante todo el día tras el accidente de un camión cargado de pollos, ya está reabierta.

El vehículo se ha quedado escorado en una curva al reventarle dos ruedas traseras. El siniestro, en el que el conductor ha resultado ileso, ha ocurrido de madrugada, sobre las 2.30 horas, cuando el camión bajaba de Barx a Simat, aproximadamente en el kilómetro 17. Después de que el chófer diera el aviso hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Simat y de Barx, que además de auxiliar también procedieron a cortar la vía en sus respectivos términos municipales.

Pero las labores para retirar el tráiler se han complicado durante toda la jornada de hoy, pues tras cambiar las ruedas afectadas reventaron dos laterales, y el camión ha seguido inmovilizado en la curva. Por ello, ha tenido que subir otro camión en el que se ha hecho la mudanza de los pollos que aún estaban vivos.

Las labores para retirar el tráiler se han complicado. / Levante-EMV

Y es que por desgracia, según informan fuentes de la Policía Local de Barx, la mitad de los pollos habrían muerto por el impacto o por asfixia al quedar escorado el camión. En la carga habría entre cuatro y cinco mil aves de corral.

Cierre parcial de la carretera. / Levante-EMV

El camión se retiró esta tarde con la ayuda de una grúa, y sobre las 18 horas se ha restablecido la circulación en ese tramo.