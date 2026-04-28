Daimús inaugurará el nuevo Centre Jove, un espacio al que se podrá acceder con una tarjeta especifica

Daimús celebrará este jueves 30 de abril la apertura de un nuevo espacio de ocio pensado para el disfrute de sus jóvenes. Robert Miñana, alcalde de Daimús, ha explicado que el nuevo Centre Jove es un espacio juvenil que acaba de completar el edificio Polivalente. El inmueble cuenta con tres plantas. En la primera se sitúa la biblioteca, en la planta baja se halla la ludoteca y espacio para los jubilados. Dentro de la planta subterránea se encuentra el nuevo centro. La idea de esta iniciativa es que los jóvenes puedan disfrutar puntualmente del ocio tras una jornada de estudio.

El centro juvenil satisface las necesidades de los jóvenes desde diversas áreas, pues la planta contará con una zona de restauración equipada con mesas y electrodomésticos de primera necesidad –nevera y microondas–. Habrá un área con sofás, televisión y dispositivos electrónicos de entretenimiento – PlayStation y Switch– para que los jóvenes puedan disfrutar de una buena película, alguna serie o jugar a los videojuegos.

Además, los adolescentes podrán utilizar los ordenadores para buscar cualquier tipo de información o disfrutar de juegos específicos de PC. También existe otras dos zonas de entretenimiento, una para juegos de mesa y otra para equipada con el futbolín, ping pon y billar.

Miñana ha señalado que la iniciativa – financiada únicamente por el ayuntamiento- surgió porque anteriormente en el municipio existió un centro joven que también tenía instalaciones similares a las del nuevo medio, pero el contrato no se renovó. Destaca que la localidad no contaba con ningún espacio que cumpliera con estas características por lo que pensó en la creación de este centro para que los jóvenes pudieran entretenerse durante el fin de semana.

Ha subrayado que el espacio va dirigido a jóvenes de 12 a 30 años empadronados en la ciudad y con la petición de un carné. La tarjeta del usuario ha de ser solicitada a través del ayuntamiento donde los jóvenes proporcionen su certificado de empadronamiento y, en el caso de ser menores, deben traer una autorización firmada por sus padres. Una vez rellenan la ficha con sus datos, se les concede un carnet joven. Esta tarjeta permite a los jóvenes acceder al recinto y utilizar el material y dispositivos disponibles de manera responsable.

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Miñana expresa que aquellos jóvenes que visiten este recinto pueden esperar un espacio donde poder disfrutar con sus amigos y una zona segura dentro del pueblo que da alternativas para evitar desplazamientos a otras localidades o ciudades grandes que también puedan ofrecer el mismo ocio. Según ha destacado, los jóvenes podrán disfrutar de las instalaciones de miércoles a sábado –con horarios diferentes que aún están por especificar–.