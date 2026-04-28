Edu Palomares, entrenador de la UE Tavernes ante la final de la Nostra Copa: "Queremos culminar lo que ya ha sido una gran temporada"

La UE Tavernes afronta dos retos deportivos de máxima exigencia en su mejor campaña desde hace años. Después de tener asegurada la promoción de ascenso a Tercera RFEF en la Liga, ha conseguido llegar a la final de La Nostra Copa, que disputará el viernes, 1 de mayo, ante el CD Onda en el Estadio Nou Pla de la Vila Joiosa.

El técnico vallero, Edu Palomares "Tomaca", reconoce que en la Lliga Comunitat "teníamos una causa pendiente, después de no poder ascender ni jugar la promoción en el último partido de la pasada temporada", pero en la presente "nos hemos superado al estar siempre entre los tres primeros y ser finalistas en La Nostra Copa con una buena gestión en ambas competiciones".

Según "Tomaca" "llegamos a la parte final del curso con opciones a todo y ahora hay que culminarlo. Pase lo que pase ha sido una gran campaña en la que hemos estado a un gran nivel. En la liga lucharemos por el segundo puesto y queremos ganar La Nostra Copa. La promoción será muy difícil, pero ahora mismo estamos centrados en ser campeones de la Copa".

El entrenador "roget" con sus compañeros del cuerpo técnico / Pepe Juan

Apunta el entrenador que "el equipo ha mejorado en el sentido táctico y en experiencia con una gran aportación de los jugadores jóvenes: Román, Moreno y Joan y los juveniles Guaita, Chover, Luis y Marc, que han cumplido con creces". El secreto del equipo, añade Palomares, es que "es una piña y aunque hemos pasado momentos malos de lesionados y algunos resultados, sobre todo en nuestro campo no muy positivos, siempre hemos competido".

Edu Palomares no cree en los finales de ciclo porque la UE Tavernes es un club que "siempre competirá por lo máximo, aunque haya cambios en todos los ámbitos. Por su filosofía, el primer equipo del club siempre debe luchar por estar arriba y ser ejemplo para los que vienen detrás, pues hay jugadores en la base que prometen".

"Ahí están los resultados"

El máximo responsable deportivo comenta que "no soy yo el que debe hacer una valoración de estos tres años. Ahí están los resultados. Hemos tenido una plantilla con pocos cambios, jugadores que han subido de la base y fichajes que han aportado en su mayoría. Todos han trabajado mucho".

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Para terminar, el técnico pone en valor "el trabajo y sacrificio del cuerpo técnico, de los jugadores, la junta directiva y, sobre todo, la afición, que ha jugado un factor clave unido a la ayuda de las entidades patrocinadoras al igual que el Ayuntamiento. Hasta los trabajadores municipales han contribuido a los éxitos del equipo".