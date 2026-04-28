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La falla Vilanova de Gandia replica a las críticas de un vecino y estudia posibles acciones legales

"No se dará cobertura a pretensiones que, por su falta de fundamento o consistencia, puedan evidenciar un intento de obtener un beneficio", señala la comisión

Carteles colgados en el edificio.

Carteles colgados en el edificio. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

"El presidente de la falla Vilanova desprecia e ignora a los vecinos", "1222 euros de daños ocasionados por la falla Vilanova y el presidente se niega a pagarlos" o "1222 euros divididos por 700 miembros de la falla Vilanova salen a 1,74 euros por unidad" son algunos de los carteles que un vecino de un edificio situado en las inmediaciones de esta falla de Gandia ha colgado durante las últimas semanas.

Levante-EMV intentó contactar hace unos días con el afectado, aunque no logró localizarlo. Algunos vecinos de la zona reconocían que se trataba de una iniciativa particular y se desmarcaban de esas quejas. El presidente de la comisión también declinó realizar cualquier manifestación al respecto.

La falla Vilanova, sin embargo, ahora ha emitido un comunicado como respuesta a estas críticas. Señalan que se trata de "una iniciativa de carácter individual y con contenidos que afectan la imagen de la comisión".

Reiteran haber actuado "en todo momento con respeto a la legalidad vigente y a los derechos de los vecinos y vecinas, trabajando siempre desde la responsabilidad y con voluntad de diálogo".

La comisión afirma que desde los inicios ha mantenido una línea de trabajo basada en el respeto al vecindario, la escucha activa y la voluntad de resolver cualquier incidencia que pudiera surgir. Añaden: "A día de hoy la convivencia con el entorno es plena y normalizada, sin ningún conflicto abierto con ellos, fruto de esta manera de trabajar constante y responsable".

No obstante, señalan que la comisión no puede atender ni asumir reclamaciones que "no estén debidamente justificadas o acreditadas, ni tampoco aquellas que pretenden imputarle responsabilidades que no le corresponden". En sus palabras, "no se dará cobertura a pretensiones que, por su falta de fundamento o consistencia, puedan evidenciar un intento de obtener un beneficio o un aprovechamiento injustificado en perjuicio de la comisión".

Vilanova, ante estas acusaciones, lamenta la difusión de mensajes que, en sus palabras, no reflejan la realidad de los hechos y dañan la imagen de la comisión.

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Por ello, recalcan que "se reservan el ejercicio de todas las acciones legales que resulten procedentes para la defensa del honor y de los intereses legítimos, así como para proteger la imagen de la comisión y sus miembros, ante cualquier manifestación inexacta o sin fundamento". Ante esta situación, mantienen su apuesta por el diálogo "dentro de los canales adecuados y desde el respeto mutuo".

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