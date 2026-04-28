Gandia finaliza el colector del polígono Benieto, que multiplicará por seis su capacidad y evitará inundaciones

El episodio de fuertes lluvias del 13 de octubre de 2025 en Gandia, en el que cayeron 130 litros por metro cuadrado en poco más de dos horas, concentró una enorme cantidad de agua al sur de la ciudad. El nivel subió sobre todo en la avenida d'Alacant, a la altura del polígono Benieto y la calle Rajolar, frente a la factoría del grupo Vicky Foods. Algunos vehículos quedaron bloqueados. La situación, por suerte, no fue a más, ya que sobre la una del mediodía volvió la calma.

Sin embargo, aquella tromba de agua sirvió para rediseñar la ampliación del colector de pluviales que ya tenía en mente el Ayuntamiento de Gandia para esa zona, bajo la calle del Rajolar y el Camí Vell d’Oliva, que sistemáticamente se inundaba tras lluvias torrenciales. La obra ya está finalizada y se ha hecho en un tiempo récord, en apenas seis meses.

Los trabajos han consistido en la renovación integral del colector de aguas pluviales y, en superficie, la rehabilitación del pavimento del Camí Vell de Oliva y de la rotonda del Pi, punto de acceso al polígono. El nuevo colector, de mayor capacidad, mejora la evacuación del agua y reduce el riesgo de inundaciones en episodios de fuertes lluvias.

De hecho, se ha multiplicado por seis la capacidad del sistema de drenaje, prolongando el colector hasta la vía de servicio de la avenida d'Alacant e incrementando su diámetro hasta un metro, lo que multiplica de forma sustancial la capacidad de evacuación.

El proyecto, con una inversión de 600.000 euros, ha sido financiado conjuntamente por el Ayuntamiento de Gandia y la Generalitat, a través del Ivace, con el 40% de la aportación pública, y también por la empresa Vicky Foods, que ha asumido el 60% restante. La actuación responde a una de las primeras propuestas de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del polígono Benieto.

Este martes han visitado el resultado de las obras el alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, y otros representantes municipales, así como representantes del polígono Benieto y de la empresa Vicky Foods.

Prieto destacó que esta actuación "responde con rapidez y eficacia a los problemas detectados en octubre gracias a la fortaleza del ayuntamiento y a la capacidad de atraer inversiones y subvenciones". El alcalde valoró también el papel de la colaboración público-privada y de las EGM: "Nos permiten actuar con mayor agilidad y dar soluciones inmediatas a necesidades reales de nuestros polígonos. Hoy tenemos la respuesta a un problema que se produjo hace sólo unos meses".

Obras en superficie

El primer edil remarcó que las obras han sido "más ambiciosas de lo previsto inicialmente" y han permitido renovar tanto el sistema de saneamiento como el firme de toda la zona afectada, con una actuación que abarca desde la rotonda del Pi hasta la vía de servicio de la avenida d'Alacant.

Por su parte, Alonso elogió "la buena coordinación entre administraciones y la empresa privada, que ha hecho posible modificar el proyecto en tiempo récord para aumentar la capacidad del colector y mejorar la respuesta ante episodios de lluvias".

La coordinadora general también señala que "más allá de las obras visibles en superficie, lo más importante es la infraestructura soterrada, que es la que realmente mejora la seguridad y funcionalidad del sistema".

La actuación se enmarca dentro de la estrategia de modernización de los polígonos industriales de Gandia, que desde 2017 ha supuesto una inversión global de 4,2 millones de euros, mayoritariamente financiados por el Ivace, y que alcanzará los casi 6 millones con las inversiones previstas para 2025 y 2026.

Desde el ayuntamiento se ha puesto en valor la importancia de la colaboración público-privada y el papel de las empresas del polígono Benieto, especialmente Vicky Foods, así como el compromiso de las EGM en la mejora continua de las áreas industriales. El objetivo, según el consistorio, es "consolidar a Gandia como uno de los principales polos de actividad económica de la Comunitat Valenciana y reforzar la competitividad de su tejido empresarial".

Al respecto el portavoz municipal del PP, Víctor Soler, celebró la inversión de la Generalitat así como la aportación económica de Vicky Foods. Pero, por otro lado criticó que el alcalde "aparezca sin ningún representante de la Generalitat, la administración que ha cofinanciado la actuación", lo que el concejal popular considera "una forma de apropiarse de una inversión que no le corresponde”.