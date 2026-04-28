La Intervención General afea al Ayuntamiento de Gandia el "uso reiterado" de contratos menores

La Intervención General del Ayuntamiento de Gandia advierte, en su informe de control interno correspondiente al ejercicio 2025, del "uso reiterado y periódico" de contratos menores (aquellos por un importe menor de 18.000 euros) para cubrir "necesidades recurrentes", así como de los llamados, coloquialmente, contratos a dedo, es decir, aquellos que se formalizan sin un procedimiento legal de fiscalización.

De este informe se dio cuenta en el último pleno municipal. En concreto el interventor reprocha que existen 38 contratos menores sin un proceso público, que ascendieron en 2025 a un importe total de 5,7 millones de euros.

Además, el informe evidencia que en cuanto a las subvenciones "se utiliza en un porcentaje muy elevado el procedimiento de nominativas y muy pocas en concurrencia competitiva".

El interventor reclama que se adopten, a través de un plan de acción, las medidas oportunas para corregir deficiencias, especialmente con los contratos menores y con la gestión de las subvenciones, "a través de instrucciones o guías sobre presentación de proyectos a subvencionar y forma de justificación en las que tendieran a normalizar los documentos".

Por otra parte, el interventor recuerda que el ayuntamiento debería promover la disolución de la única empresa pública que queda con capital íntegramente municipal. Se trata de Iniciatives de Comunicació de Gandia (la antigua Gandia TV), que está en liquidación desde 2012 sin que se haya extinguido, a pesar de no tener ninguna actividad.

Críticas del PP

Tras conocer este informe el concejal del PP Guillermo Barber criticó en rueda de prensa que esto evidencia “un modelo de gestión erróneo, reiterado y peligroso”.

Barber considera que “se están adjudicando a dedo servicios que deberían salir a concurso público, lo que limita la competencia y puede encarecer los costes”, y comenta que los "contratos a dedo representan el 14% de todos los firmados por el Ayuntamiento de Gandia".

Barber recordó que la Sindicatura de Comptes “ya había advertido que esta práctica no es puntual, sino reiterada y que debe corregirse de inmediato". El concejal acusa al gobierno local de “machacar a impuestos a los ciudadanos de Gandia mientras no cumple la ley".

El gobierno de Gandia, por el momento, no ha respondido a las críticas del PP.