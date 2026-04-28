Juegos, yoga o sesiones de GAP: Así celebra Gandia el puente de mayo
"Gandia a la mar" presenta una amplia programación en la playa
El Ayuntamiento de Gandia, a través del área de Turismo, organiza una nueva edición de "Gandia a la Mar", una programación de actividades que se desarrollará durante el puente de mayo en la playa.
Como ha explicado la concejala de Turismo, Balbina Sendra, la iniciativa incluye propuestas deportivas, juegos y música en directo. En sus palabras, "el objetivo es ofrecer actividades complementarias de ocio para residentes y visitantes, contribuyendo a la dinamización en estas fechas con la finalidad de diferenciarnos del resto de destinos”.
La programación de "Esports a la mar" se desarrollará diariamente, a las 09:00 horas, en diferentes escenarios de la playa. Incluirá sesiones de GAP C en el Escenario 1, Latin Fitness C el viernes 2 de mayo en el mismo espacio y una sesión de yoga el domingo 3 de mayo en el Escenario 4.
Por su parte, "Jocs a la mar" tendrá lugar en el Escenario 2 del 1 al 3 de mayo a las 17:30 horas, con actividades de ocio dirigidas a los más pequeños.
La oferta se completa con "Música a la mar", que se celebrará el 2 de mayo, a las 18:00 horas en el paseo Marítimo, frente a la calle Galicia, con el concierto del grupo Wild Dogs.
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