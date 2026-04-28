El retraso del minuto de silencio contra la violencia de género enfrenta a Compromís y PSPV-PSOE en Potries

El minuto de silencio convocado ayer lunes por la Federación Española de Municipios y Provincias en todos los ayuntamientos, en señal de condena y rechazo por las últimas víctimas de violencia machista, fue objeto de polémica en la pequeña localidad de Potries, gobernada por Compromís. El pleno municipal, tras las últimas elecciones municipales, está formado por 5 concejales de Compromís y 4 del PSPV-PSOE.

El acto estaba previsto a las 20 horas en la plaza del ayuntamiento, pero se demoró casi media hora. Los socialistas optaron por no seguir esperando y se marcharon. Justo después, cuando ya no estaban, el gobierno local iniciaba la concentración, en el que participó el segundo teniente de alcalde, Marc Rausell.

Esto ha provocado la indignación de los socialistas, porque además aseguran que fueron ellos quienes recordaron el jueves pasado al gobierno local que tocaba celebrar este minuto de silencio, "acompañándolo de una propuesta de moción conjunta con el gobierno que ni han contestado ni han valorado", apuntó el concejal socialista Miquel Morant a través de un comunicado. Los socialistas consideran que este hecho es “una falta de respeto a la ciudadanía, insólita y muy inoportuna”.

Por su parte, el alcalde, Sergi Vidal, reconoce que el acto se retrasó unos veinte minutos "porque el gobierno estaba atendiendo otras responsabilidades", pero finalmente se celebró, por lo que considera que los socialistas podrían haberse esperado un poco más.

Sergi Vidal asegura no entender "esta manera de hacer oposición; de crispar en el pueblo en una cuestión tan sensible como la violencia de género", ya que los dos grupos políticos "estamos posicionados del mismo modo: a favor del feminismo y en contra de todas las violencias machistas, y ahí seguimos, y seguiremos".