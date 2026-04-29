Almoines rehabilitará la "Nau del Cantó" de la antigua fábrica Lombard

El Gobierno de Almoines tiene previsto rehabilitar la conocida como "Nau del Cantó", una de las naves de la antigua fábrica Lombard, y darle un uso público como centro polivalente.

El proyecto ya fue redactado por técnicos municipales y la financiación también está despejada, puesto que el municipio invertirá una ayuda de 247.870 euros autorizada recientemente dentro del Pla Obert d'Inversions. La nave fue adquirida por el ayuntamiento hace un par de años por otros 300.000 euros.

La idea es que, tras la reforma del espacio, el nuevo centro polivalente conecte con el que ya existe al lado, que también formaba parte del mismo complejo industrial.

Ese local tiene 400 metros cuadrados y se reformó en 2015, pero ha sido el actual gobierno local, de Units per Almoines, el que le ha dado uso. "Se nos ha quedado pequeño ante la cantidad de actividades, pero además tiene unos pilares en el centro que reducen la visibilidad", comenta el alcalde, Joan Cardona.

Las obras contemplan unir el centro polivalente y la "Nau del Cantó" mediante unas puertas correderas, para que pueda servir como un salón único o dos independientes. Pero antes se tendrán que retirar las pinturas y los productos químicos que aún alberga en su interior y quitar la cubierta de uralita. El alcalde confía en que las obras empiecen lo más pronto posible.

Uso residencial

Un cuarto de la histórica fábrica de hilaturas y seda ya es de propiedad municipal y el resto de propietarios privados, la mayoría antiguos trabajadores que tras cerrar la empresa no recibieron indemnizaciones de despido y cobraron en especie, quedándose con el enorme inmueble.

Hace un año el ayuntamiento cambió la calificación de suelo industrial a residencial con el fin de dar facilidades y atraer a la inversión privada para albergar viviendas o algún proyecto que vuelva a dinamizar el pueblo. Las normas urbanísticas también permiten dotaciones, como por ejemplo una residencia de mayores, el proyecto que más ha sonado en los últimos tiempos para este edificio, aunque todavía no hay nada concretado.

Ahora bien, el conjunto está protegido como Bien de Relevancia Local y cualquier actuación pasaría por respetar la fachada y su entorno, como ha sucedido con el Residencial Tabacalera, en València.

La fábrica Lombard es uno de los pocos ejemplos de arquitectura industrial del siglo XIX que queda en pie en la Safor. Se preserva la parte más antigua, como vestigio histórico de la importancia que esta empresa tuvo en la industria valenciana de la seda desde el siglo XIX. Está protegida en las Normas Subsidiarias.