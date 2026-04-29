La Asociación de Párkinson Gandia-Safor recibe el Premi Pere Inza del IES Veles e Vents a la excelencia profesional

La Asociación de Párkinson Gandia-Safor recibió ayer el Premi Pere Inza, que concede el IES Veles e Vents a la excelencia profesional. Este galardón honorífico reconoce la labor de entidades comprometidas con el trabajo con colectivos sociales y la formación del alumnado en el ámbito de los servicios socioculturales y a la comunidad.

El acto de entrega tuvo lugar en el Aula Magna de la Universitat Politècnica de València, en su sede del Grau de Gandia, en el marco de las jornadas de servicios socioculturales i a la comunidad organizadas por el IES Veles e Vents.

En representación de la asociación recogió el premio su presidenta, Mari Carmen Escrivá, acompañada por miembros de la directiva y la coordinadora del centro. La distinción fue entregada por la esposa de Pere Inza, en un emotivo acto que rinde homenaje a la figura de quien fue profesor del centro e impulsor de estas jornadas.

El Premi Pere Inza reconoce la trayectoria de entidades que destacan por su implicación con colectivos sociales y su colaboración en la formación del alumnado de Formación Profesional.

Desde su creación en 2011, este galardón pone en valor iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y a fortalecer el tejido social.

Con motivo de este reconocimiento, la presidenta de la asociación señaló que “este premio tiene un significado especial para nosotros por el estrecho vínculo que mantenemos desde hace años con el IES Veles e Vents y su alumnado. Compartir experiencias, abrir nuestras puertas a la formación y aprender mutuamente forma parte esencial de nuestro día a día. Este reconocimiento refuerza la importancia de seguir construyendo juntos espacios de aprendizaje y compromiso social".

Con este galardón, según informaron fuentes de la entidad, "se visibiliza el trabajo que la asociación desarrolla en la atención integral a personas afectadas por la enfermedad de párkinson y sus familias, así como su compromiso con la sensibilización social y la colaboración con el ámbito educativo".