Avanza el proyecto de duplicación de la vía férrea entre Cullera y Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, mantuvo esta mañana en Madrid una reunión con el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la que ambos analizaron los principales avances de los proyectos ferroviarios estratégicos para la ciudad, "especialmente aquellos vinculados a la mejora de la conexión con València", según informaron fuentes municipales a través de un comunicado.

Uno de los principales asuntos abordados fue el proyecto constructivo de duplicación de vía entre Gandia y Cullera, una infraestructura estratégica para mejorar el servicio de Cercanías. Actualmente, tras superar la Declaración de Impacto Ambiental, el proyecto está en fase de redacción. Se trata de una actuación de aproximadamente 23 kilómetros y una inversión superior a los 170 millones de euros.

Según el calendario previsto el estudio será entregado a Adif en el plazo aproximado de un año, lo que permitirá avanzar hacia la siguiente fase, que será la licitación de las obras. Posteriormente la ejecución tendría una duración de al menos dos años y medio.

Mejora de Cercanías

Por otra parte, durante la reunión, el presidente de Adif informó del avance de las obras en el tramo Silla-Cullera, cuya finalización está prevista para el mes de junio. Estas actuaciones están provocando incidencias, retrasos y cancelaciones en el servicio de Cercanías.

El alcalde recordó que, aunque el ayuntamiento no tiene competencias directas en la resolución de estas demoras, sí actúa como interlocutor trasladando las quejas y preocupaciones de la ciudadanía a Adif y Renfe, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Otro de los asuntos fue la mejora de la estación de tren. La obra más inmediata son actuaciones en los lavabos. Tras esta fase se licitará la modernización de las instalaciones y una mejora de la experiencia de los usuarios.