Beniarjó reactiva una residencia de mayores con 120 plazas tras casi dos décadas de espera

Beniarjó podría contar próximamente con una residencia para personas mayores y un centro de día con capacidad para 120 plazas residenciales. La Generalitat Valenciana ha admitido a trámite, por la vía de urgencia, la solicitud presentada por la mercantil Residencia Beniarjó S.L., perteneciente al grupo Dayhe Development & Investment, para impulsar este proyecto. El Consell ha sometido además a información pública la Declaración de Interés Comunitario.

La residencia se ubicaría en las parcelas 93, 116, 117, 118, 119, 123, 154 y 155 del polígono 5. El complejo tendría capacidad para 120 residentes, distribuidos en 102 habitaciones individuales y nueve dobles, mientras que el centro de día podría atender a otros 50 usuarios. El proyecto ocuparía una superficie de 20.587 metros cuadrados, repartidos en tres plantas, e incluiría jardines y zonas exteriores.

El propio ayuntamiento defiende la necesidad de esta infraestructura. Según el informe municipal, se trata de “implantar un equipamiento social de carácter asistencial y sanitario destinado a la atención integral de personas mayores, tanto en régimen residencial como de centro de día, respondiendo a la creciente demanda de plazas públicas y privadas en la Safor”. El consistorio también subraya “el progresivo envejecimiento de la población y el incremento de la demanda de recursos asistenciales para personas mayores”, además de recordar que el proyecto lleva casi dos décadas pendiente.

Mapa en el que se proyecta donde se situará la residencia. / Levante-EMV

La empresa ya presentó esta iniciativa en 2007. Aunque entonces obtuvo la Declaración de Interés Comunitario, el ayuntamiento solicitó corregir diversos errores. Posteriormente, la promotora pidió varias prórrogas y aplazamientos, pero la residencia nunca llegó a ejecutarse por la falta de licencias y otros trámites administrativos.

En 2025, la mercantil registró un nuevo proyecto, valorado en cerca de 8,5 millones de euros, lo que ha reactivado la posible construcción de esta residencia y centro de día. No obstante, la admisión a trámite no garantiza su aprobación definitiva, aunque sí permite avanzar en la tramitación administrativa.

Otra residencia en Gandia

La DIC se produce días después del anuncio de la inminente apertura de una nueva residencia en Gandia. El grupo Vitalia Gandia prevé inaugurar este espacio en los próximos meses en la zona de Beniopa-Paseo.

El centro contará con un total de 128 plazas distribuidas en ocho Unidades de Convivencia, es decir, espacios reducidos de hasta 15 personas, que contarán con sus propia sala de estar, comedor y cocina propios. Esta organización, según señalan desde la dirección, favorece una convivencia más cercana, rutinas más humanas y una atención mucho más adaptada a cada residente.

El auge de este tipo de residencias contrasta con el malestar de algunos municipios de la comarca, que han visto como la Generalitat Valenciana ha suprimido sus proyectos de residencias y centros de día.

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Potries, por ejemplo, estudia toda las vías judiciales posible para que el Consell construya en la localidad la residencia público y centro de día prometidos. El centro comarcal estaba previsto en el Plan Convivint, que también contemplaba centros de día en Tavernes de la Valldigna y Oliva, desde la anterior legislatura, la del Botànic, pero finalmente fue suprimido hace poco más de un año por el actual Consell del PP. Así, el ayuntamiento mantiene dos recursos contencioso-administrativos que siguen su trámite.