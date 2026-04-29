La Cavalcada del Ninot de las Fallas de Gandia se traslada al 4 de julio para atraer al turismo

Las Fallas de Gandia están en constante evolución y se adaptan a cada novedad y circunstancia para atraer a nuevos públicos. El último cambio fue aprobado ayer en una asamblea extraordinaria con 18 votos a favor, tres abstenciones y dos en contra.

La Cavalcada del Ninot cambia de fecha en Gandia. Este acto fallero, que hasta el momento se celebraba en febrero y daba inicio al frenético calendario festivo, se traslada al 4 de julio, a partir de las 20 horas. Tampoco recorrerá la ciudad. En esta ocasión, las distintas comisiones recorrerán la primera línea de la playa. Por lo tanto, Gandia se convierte en la única ciudad de la Safor, que traslada su Cavalcada del Ninot al verano, ya que Tavernes de la Valldigna y Oliva suelen celebrar este acto unas semanas antes de la celebración de las Fallas.

La iniciativa nace desde el Ayuntamiento de Gandia para atraer al sector turístico, tanto nacional como internacional, que durante los meses de verano se concentra en la costa gandiense.

Esta modificación también afecta a las máximas representantes de la ciudad y de las distintas comisiones, ya que las reinas y falleras mayores que desfilarán serán las del año siguiente, es decir, 2027. Participarán antes de haber sido exaltadas oficialmente, por lo que no lucirán la banda acreditativa.

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Otras actividades

No es la única actividad fallera que se realiza en la playa de Gandia para acercar esta fiesta a los visitantes. Del 4 al 7 de diciembre, Gandia organizó Falla a la Mar con el objetivo de desestacionalizar el turismo y acercar la tradición fallera al paseo marítimo, que se llenó de música, pasacalles, visitas guiadas al monumento, ambiente fallero y una mascletà nocturna.