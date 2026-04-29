Continúa en Potries la recogida de firmas para pedir a la Generalitat la residencia pública para mayores

El Gobierno de Potries ha recordado, a través de las redes sociales municipales, que continúa activa la recogida de firmas para reclamar a la Generalitat la prometida residencia pública y centro de día para mayores. Esta campaña se inició a raíz la concentración que tuvo lugar el pasado 28 de febrero en la localidad, y que organizó el gobierno local, de Compromís, aprovechando que se cumplía un año de la anulación, por parte del actual Consell del PP, de este proyecto, que estaba contemplado en el plan Convivint en la anterior legislatura autonómica, con el Botànic.

Desde el ayuntamiento recuerdan que hay cuatro puntos donde se puede firmar la petición; el propio consistorio, el hogar del jubilado, el consultorio médico y la biblioteca. Se puede firmar allí mismo, o llevarse las hojas y devolverlas una vez se hayan cumplimentado. Es necesario tener 18 años o más para firmar.

El alcalde, Sergi Vidal, remarcó que Potries "ha hecho un gran esfuerzo para hacer realidad este proyecto, es un derecho de las personas mayores, somos conscientes de que en otros pueblos y ciudades existen empresas buscando construir residencias privadas. Pero el proyecto de residencia de Potries está mucho más avanzado y listo para hacerse realidad, sólo hace falta voluntad política", apuntaron fuentes municipales.

La recogida de firmas coincide con el reciente anuncio de que en la cercana localidad de Beniarjó la Generalitat ha admitido a trámite la solicitud presentada por una empresa para promover una residencia de mayores con 120 plazas.