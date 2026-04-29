De la decepción de hace un año al doble desafío en lo que ya es una temporada histórica: "Lo mejor de la UE Tavernes de la Valldigna es su afición"

El presidente de la UE Tavernes de la Valldigna, Toni Hernández, asegura que la gente del pueblo está especialmente ilusionada con ganar La Nostra Copa, cuya final contra el CD Onda se disputa este viernes, 1 de mayo, en la Vila Joiosa.

Es un formato muy atractivo, destaca Hernández, que "nos gusta mucho y que este año, por fin, hemos podido disfrutar en casa". La Copa ha enganchado a la afición que "nunca falla y nos acompañará en masa hasta la Vila Joiosa. Estamos seguros de que vamos a disfrutar, pase lo que pase en la final. Al fin y al cabo, ya hemos hecho historia. Aun así, esperamos poder traer el trofeo a casa, un premio que sería el colofón a la trayectoria de estos últimos cinco años", apunta el presidente.

Compartir la misma ilusión

Es muy bonito, dice Hernández, "ver como la gente nos para por la calle y comparte la misma ilusión que nosotros por nuestro club y por nuestras raíces. La afición y nuestra gente es, sin duda, lo mejor que tenemos al club".

Sobre la trayectoria del equipo en la Lliga Comunitat con la clasificación para la promoción de ascenso en el bolsillo desde hace varias jornadas, el máximo dirigente subraya que "ha sido muy regular. El año pasado nos quedamos muy tocados porque pasamos de poder ascender como campeones a no jugar ni la promoción", pero, desvela Hernández, "cuando terminó aquel partido en Xàtiva el mensaje era claro: el año que viene no se nos escapará la promoción, como mínimo, y así ha sido".

Un paso adelante

Piensa el "presi" que el equipo se ha reforzado con jugadores que han aportado un plus, mientras que los jóvenes han dado un paso adelante importante. Con estos factores, sumados al oficio y la sapiencia de los jugadores de la casa, "hemos conseguido construir un equipo muy equilibrado en todos los aspectos".

Como pasa en todos los ámbitos de la vida, los ciclos tienen un final, indica el directivo, y con los jugadores también es así: "algunos cerrarán etapa y otras subirán desde el juvenil para ayudarnos y, si vienen de la escuela, todavía mejor".

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Para Toni Hernández, "la única pega que tenemos y que muchos equipos querrían tener es que si subimos a Tercera RFEF y ganamos la Copa, tendríamos que renunciar a la Copa del Rey".