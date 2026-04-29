La escritora argentina Adriana Serlik presenta su última novela en Oliva

La escritora Adriana Serlik presenta su último trabajo “Pavana en sí” este jueves día 30 de abril, a partir de las 18:30 horas en el salón de actos de la Biblioteca de L’Envic de Oliva.

La autora estará acompañada por el escritor olivense José Vicente Sala, que presentará el nuevo trabajo. La presentación forma parte de la programación del mes de abril del Servei de Biblioteques del Ayuntamiento de Oliva, que dirige el concejal Teo Peris.

Adriana Serlik nació en Avellaneda (Argentina), pero a lo largo de su vida ha pasado por otros puntos, como Asunción, Madrid, Roma, Florencia, Londres, Simat de la Valldigna o Gandia.

Ahora presenta su segunda novela “Pavana en sí”, editada por Legados y que ha sido seleccionada, entre un total de 88 novelas, para formar el cuarteto de obras finalistas del premio de novela “Fernando Marías”.

La novela entrelaza el misterio, el arte y la historia personal con temas sociales contemporáneos, como la violencia de género y las secuelas de la dictadura franquista en España. La música y el arte, con Ravel y Proust como figuras centrales (además del músico español Felipe Pedrell y el pintor Carles Casasgemas, amigo de Pablo Picasso), actúan como hilo conductor que une el pasado con el presente.

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La obra denuncia la violencia de género, el abandono de los jóvenes -especialmente de su salud mental- y la importancia de la memoria histórica para sanar heridas familiares. Esta compleja trama demuestra cómo ciertos objetos antiguos, la avaricia y los secretos familiares pueden cambiar el curso de las vidas de las generaciones actuales.