La Fireta Solidària del Llibre Usat organizada por la UPG triplica las ventas

La quinta edición de la Fireta Solidària del Llibre Usat organizada por la Universitat Popular de Gandia ha triplicado las ventas. Se celebró el pasado sábado en la plaza de l'Escola Pia y fue un éxito de participación.

Cientos de personas pasaron por la plaza para comprar ejemplares de libros usados a precios populares alcanzándose una recaudación total de 2.000 €, tres veces más que en años anteriores. A esta cantidad se suman los 600 € recaudados en la venta de los tiques solidarios de la Fideuà de Gandia que elaboró el Chef Amadeo en directo en la plaza Loreto, frente a la UPG.

Se vendieron la totalidad de los 100 tiques que se habían puesto a la venta, gracias a la colaboración de la asociación vecinal.

Bolilleras. / Àlex Oltra

A lo largo del sábado fueron cientos de personas las que se acercaron a los expositores de los libros que, este año, por primera vez, estuvieron abiertos por la mañana y por la tarde. Allí mismo se ubicaron también cinco talleres para niños que en las horas centrales de la mañana estuvieron llenos de niñas que corrieron a cargo de monitoras de la UPG, La Sanguineli y de los mismos integrantes de Astea Safor.

La jornada se redondeó con la actuación del grupo de alumnos de Expresión Corporal de la UPG, la participación de las alumnas de bolillos de la UPG que estuvieron durante la mañana en la plaza de la Escola Pia y el cuentacuentos que por la tarde ofreció La Sanguineli.

La recaudación se entregará a Astea Safor en el acto de fin de curso de la UPG que tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio.