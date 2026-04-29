Gandia acogerá por primera vez este domingo una carrera popular de cross

Gandia ultima los preparativos para acoger este domingo, 3 de mayo, la primera edición de una carrera popular en modalidad de cross. Se trata de una nueva cita deportiva impulsada por la Concejalía de Deportes y organizada por el CA Gandia Alpesa.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, confirmó que el dispositivo ya está preparado para dar la salida a la prueba a las 9.30 horas desde la avenida dels Esports, a la altura del Colegio Gregori Mayans. "Incorporamos una nueva prueba en nuestro calendario deportivo, recuperando una disciplina que no teníamos en la ciudad y que esperamos que haya llegado para quedarse", señaló.

La competición contará con dos modalidades para adaptarse a todos los públicos: una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros, que se desarrollará en un circuito cerrado al que los participantes tendrán que dar dos vueltas, bordeando el río Serpis y atravesando el parque Ausiàs March.

A pocos días de la celebración la prueba roza ya los 200 participantes y mantiene abierto el plazo de inscripción, por lo que desde la organización se anima a los amantes del atletismo y del cross a sumarse a esta primera edición.

Desde el ayuntamiento se invita también a la ciudadanía a disfrutar del ambiente deportivo y del espectáculo que ofrecerá la carrera, con el objetivo de consolidar esta cita como un referente en el calendario local.

Por otra parte, el presidente del CA Gandia Alpesa, Quino Borredà, expresó su ilusión ante la celebración de la carrera de este domingo. "Deseamos que todos los asistentes disfruten de la jornada y que el evento se consolide como una cita especial que se pueda repetir año tras año".